Tallinn tahab uuel aastal tuua keelerände projekti 200 vene koolide õpetajat

Tallinna Kuristiku lasteaia õpetajal Julia Daniloval on olemas praegu lasteaiaõpetajalt nõutav B2 eesti keele tase, aga eestikeelsele haridusele üle minnes peab ka lasteaiaõpetajatel olema C1 ehk kõrgtaseme riigikeele eksam tehtud. Enne eksamit oli õpetaja keelerände projekti toel eestikeelses lasteaias tööl.

"Raskused olid laste kõnega, laste kõne mõistmisega, kuna lapsed räägivad segaselt, nad jätavad mõne hääliku vahele või asendavad ühe teisega, siis mõned sõnad olid arusaamatud. Näiteks üks tüdruk meisterdas midagi ja ma küsisin, mida sa teed ja tema vastas bibli. Piibulind oli," rääkis Danilova.

Kuigi C1 tasemest jäi seekord puudu vaid kaks punkti, on Danilova kindel, et keelerändest oli kasu, sest keeleeksami suuline osa õnnestus tal väga hästi. Kevadel läheb ta uuesti eksamile. Siis paneb oma eesti keele oskuse proovile ka sügisel kaks kuud Tallinna saksa gümnaasiumis töötanud Jelena Sergejeva.

"Kaks nädalat ma istusin klassis nagu õpilane, kirjutasin kõik konspektid ja võtsin osa tundidest ja tegin kodutöid, kodus õppisin uusi sõnu. Edasi kaks nädalat ma töötasin paaris oma kolleegiga, eesti keele õpetajaga. Me töötasime nii, et ta andis mulle mingid tundide ülesanded ja ma tegin, aga viimased kaks nädalat ma ise viisin läbi tunde," kirjeldas praegune Tallinna 53. keskkooli algklasside õpetaja.

Linna pakutud keelrände projekt kestab kaks kuud. Sergejeva arvates on see liiga lühike aeg ja mõistlikum oleks poole aasta pikkune keeleränne. Õpetaja loodab enne kevadist keeleeksamit veel korra eesti koolis töötada.

"Keeleline eesmärk on oluline, aga mitte kõige olulisem. Meil on vaja turgutada õpetajaid just sellega, et neil tekiks usk sellesse, mida nad hakkavad edaspidi tegema," ütles Tallinna abilinnapea Andrei Kante.

Sel sügisel läks kaheks kuuks eesti kooli 18 õpetajat. Projekt jätkub veebruarist ja siis loodetakse kaasta 200 pedagoogi. Kui lasteaiaõpetajate puhul loodab linn, et eesti ja vene õpetajad vahetavad lihtsalt kohad, siis kooliõpetajate keeleränne on märksa keerulisem.

"Õpetajate puudus on nii suur, et õpetajaid roteerida ei ole võimalik, sest venekeelne õpetaja justkui ei vasta kvalifikatsiooninõuetele, tal hetkeseisuga puudub C1 tase, mistõttu ta teeb õpetaja abi tööd seal. Ka see on väga positiivne, et õpetaja saab keelelises keskkonnas keelt praktiseerida," ütles Kante.

Vene õpetajate mentoritele maksab linn 400 euro suurust stipendiumi. Keelerände projekti maksumus on ligi miljon eurot.