Töötukassa juht: signaalid tööturult on ärevad

Paavel nentis, et tööturult tulevad signaalid on ärevad.

"Me oleme eelmiste prognooside pinnalt (prognoosinud) töötuse kasvu järgmise aasta esimesse kvartalisse, aga viimased numbrid näitavad kõrgemat töötuse määra läbi aasta. Aga kui räägime kollektiivsetest koondamistest, mis võiks jaanuari numbreid mõjutada, me täna ei näe neid," lausus Paavel.

Siiski koondamised ilmselt lähiajal tulevad, sest tööandjad on neid seni edasi lükanud.

"Seni on Covidi õppetund olnud paljudele, et ei tasu koondamisega kiirustada, katsutakse viimse hetkeni hoida. Kõik teavad, kui keeruline on inimesi tagasi palgata, eriti spetsialiste, (seetõttu) neid otsuseid on lükatud nii kaugele kui võimalik, aga täna on näha, et see kannatus hakkab otsa saama," lausus kaubandus-tööstuskoja direktor Mait Palts.

"Kogu aeg on oodatud majanduse kiiret taastumist, et me saame äkilistest kriisidest sama äkiliselt üle. Aga seda ei ole tulnud ja tööandjatel hakkavad puhvrid otsa saama," nentis majandusanalüütik Kristo Aab.

"Ettevõtjatel on kasumid hakanud vähenema, tööjõukulu aina suureneb. Ühel hetkel tuleb piir ette, kus natuke jõude istuv tööjõud, sellest tuleb lihtsalt loobuda," lisas ta.

Paaveli sõnul lõpetab töötukassa eelarve selle aastal plussis, mis tähendab, et järgmisel aastal on rohkem vahendeid kasutada. Küll võib aga eelarve järgmisel aastal miinusesse jääda.

"Selle aasta lõpetame plussis, mis tähendab, et meil on järgmisel aastal rohkem vahendeid kasutada. Töötuskindlustushüvitis, töötutoetus, erinevad tööturu koolitused tänases vaates on rahastatud. Suvisele makroprognoosile tuginedes me oleks pidanud lõpetama järgmise aasta plussis, nüüd viimaste prognooside valguses ma pigem ütleks, et jääme nulli või väiksesse miinusesse," lausus Paavel.

Töötukassa saab oma kohustuste katteks kasutada ka reservi, mida on praegu ligi 570 miljonit eurot. Töötukassa esitab töötuskindlustuse maksemäära prognoosi septembris ning Paaveli sõnul ei saa välistada, et olukorra halvenedes tuleb maksemäära tõsta. Selle aasta töötuse määr on 7,7 protsenti. Järgmiseks aastaks ennustatakse selle tõusu üheksale protsendile.