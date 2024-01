Kolonelleitnant Väli: Ukraina õhukaitses on toimunud hüpe kvaliteedis

Vene väed kasutavad sel talvel sama taktikat, mida aasta tagasi, tehes lausõhurünnakuid Ukraina linnadele, kuid ukrainlaste võime eelinfoga ning ida ja lääne raketisüsteemide kombineerimisega rünnakuid tõrjuda näitab, et aastaga on toimunud nende kaitsevõimes kvalitatiivne hüpe, ütles "Ukraina stuudios" kolonelleitnant Toomas Väli

Vene väed on viimastel nädalatel teinud järjest raketi- ja droonirünnakuid Ukraina linnadele. Väli sõnul on rünnakud eelkõige suunatud tsiviilelanike kaitsetahte ja ühiskonna murdmisele. "Saame aru, et sageli pole rünnakud suunatud sõjaliste sihtmärkide poole, samamoodi nagu sakslased tegid teise maailmasõja ajal Londoniga," lausus ta.

Vahepealne vaiksem aeg õhurünnakutes näitas, et Venemaa koguski rakette ja droone, et kasutada sama taktikat, mida mullu ning aastavahetuse paiku korraldada massiivseid õhurünnakuid. Väli sõnul on erinev aga see, et Ukraina õhukaitse on suutnud panna lääne- ja idabloki õhukaitsesüsteemid kokku üheks toimivaks süsteemiks ning on suutnud paremini kasutada eelhoiatust ja luureinfot.

"Ukraina õhukaitses on aastaga toimunud suur positiivne muudatus," ütles Väli.

Väli sõnul suudetakse Vene vägesid ka üle kavaldada, näiteks kolme Su-34 pommituslennuki hävitamisel kasutasid ukrainlased tõenäoliselt varitsust.

"Hersoni oblastis need pommitajad niisama välja ei ilmunud. Ühelt poolt osatakse mustrit ette ennustada. Aga mida me ei tea, on, et (kas) sinna tekitati õhuvaritsus, sihtmärk, mille peale Vene lennukid tulid. Ja kui olid lennukid olemas, lükati süsteemid sisse. Et tundub, et oli pigem õhuvaritsus. Suutlikkus vastase manöövrit läbi näha, selles on ukrainlased väga professionaalsed," lausus Väli.

Samal ajal on suutnud ukrainlased teha omakorda õhurünnakuid Vene territooriumile ja okupeeritud Krimmi pihta, mis näitab, et palju reklaamitud Venemaa õhukaitsest on võimalik läbi murda, nentis Väli.

Samas ei tasu uskuda neid, kes väidavad, et Venemaal on raketid ja mürsud otsas. "Peame aru saama, et lääne sanktsioonid on Venemaa majandust mõjunud. Samas on see juba sõjaaja majandus – inimesed töötavad kolmes vahetuses ja toodavad, mis vaja toota," märkis Väli.

Väli sõnul tasub ettevaatlikult suhtuda ka väidetesse, et Põhja-Korea antud raketid on Venemaa kohe ilma probleemideta kasutusse võtnud.

"Pisut kahtlen ma, et need raketid on Põhja-Korea oma toodang. Ehk on sealt sisse toodud mingeid komponente, mida on kasutatud Vene relvatööstuses. (Usun, et) kriitilisemad komponendid on Vene enda toodang ja rumal raud tuleb Põhja-Koreast," ütles Väli.