WSJ: Poola ametnikud ei tee Nord Streami plahvatuste uurimisel koostööd

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Poola ametnikud ei tee Nord Streami plahvatuste uurimisel koostööd ning rahvusvahelised uurijad loodavad nüüd, et Poola uus valitsus aitab gaasitorude sabotaažile valgust heita.

2022. aasta septembris toimusid Nord Streami plahvatused. Saksa valitsus nimetas lekkeid sihipäraselt korraldatud sabotaažiks. Euroopa võimud alustasid seejärel uurimist.

Uurijad ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et Poola ametnikud on varjanud olulisi tõendeid, mis seotud väidetavate diversantide viibimisega Poola territooriumil.

Euroopa uurijad on pikka aega kahtlustanud, et rünnak toimus läbi Poola. Kuna aga Varssavi ei tee piisavalt koostööd, siis on raske kindlaks teha, kas rünnak toimus Poola endise valitsuse teadmisel.

Mõned Euroopa ametnikud väidavad, et pöörduvad nüüd Poola uue peaministri Donald Tuski kantselei poole, et saada toetust sabotaažiakti uurimisel.

Mõni päev pärast ametisse astumist vallandas Tusk luureteenistuste juhid, sealhulgas ka need luureohvitserid, kes olid seotud Nord Streami uurimisega. Riigisisest uurimist jälgivad Poola prokurörid ütlesid, et võimud teevad koostööd teiste riikidega ning pole leidnud mingeid tõendeid, et Poola on plahvatustega seotud.

Saksamaa, Taani ja Rootsi uurimine leidis, et plahvatused korraldas kuueliikmeline meeskond. See meeskond kasutas Andromeda-nimelist laeva. Uurijate sõnul tegi laev peatuse ka Poolas. Varssavi jagas seda informatsiooni Euroopa uurijatega alles eelmise aasta märtsis ja tegi seda alles pärast seda, kui nende Saksa kolleegid olid ise ühendust võtnud. Varem jaanuaris oli Hollandi sõjaväleuure teavitanud Berliini, et laev viibis Poolas. Holland sai selle informatsiooni Ukrainast, vahendas The Wall Street Journal.

Euroopa ametnike sõnul pidid Saksa uurijad ootama vähemalt kaks kuud, enne kui kohtusid Poola kolleegidega. Sakslastele jäi siis mulje, et mõned Poola kolleegid ei taha teha koostööd.

Septembris lükkas Poola kõrge ametnik Stanislaw Zaryn ümber väited, et Andromeda meeskond oli sabotaaži taga. Tema sõnul polnud meeskonnal vajalikku väljaõpet ja nad olid turistid, kes otsisid meelelahutust. Zaryn ütles hiljuti, et sabotaaži taga oli tõenäoliselt Venemaa. Zaryn lahkus ametist detsembris, kui Poolas astus ametisse uus valitsus.

Nord Streami torud hakkasid lekkima 2022. aasta septembris. Seetõttu vähendas Venemaa gaasitarneid Euroopasse veelgi. Uurijad pole leidnud tõendeid, et Poola valitsus on plahvatustega kuidagi seotud. Uurijad väidavad, et kui mõned Poola ametnikud olidki asjaga seotud, siis valitsus polnud nende plaanidega kursis. Oma seotust plahvatustega eitab ka Ukraina. Venemaa aga väitis, et rünnaku eest vastutab USA, Washington lükkas Moskva süüdistused tagasi.