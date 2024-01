Jüri gümnaasiumi streigijuht: õppematerjali me järele ei õpeta

"Praegu eeldatakse meilt seda, et kui me streigime, siis pärast tuleb meil see töö järgi teha. Samas nad ei taha selle töö eest meile palka maksta. Ja siis tekibki küsimus kas me peame järgi õpetama, kui meile selle töö eest ei maksta? Järelikult me jätamegi augu," ütles Jüri Gümnaasiumi streigijuht Kersti Kaldmäe.

Kuigi üldstreik saab olema tähtajatu, on mitmed haridustöötajad väljendanud valmisolekut nädalaseks streigiks.

Haridustöötajate liidu esimees Reemo Voltri märkis, et isegi sellisel juhul on see Eesti ajaloo kõige suurem streik.

"Siiani kõige suurem oli eelmine streik, mis oli kuni kolm päeva, et see on ikkagi märgiline kindlasti. Aga samas väga paljud asutused on öelnud, et nemad on nõus ka oluliselt kauem streikima. Aga eks see praegusel hetkel ikkagi natukene mõjutab, et me alusharidusega ja kutseharidusega peame minema toetusstreigi peale," sõnas Voltri.

Haridustöötajate liit palus advokaadibürool hinnata lasteaia- ja kutsehariduse õpetajate streigis osalemise seaduslikkust. Õiguslikult võivad nemad liituda vaid kolmepäevaseks toetusstreigiks.

Kuue õpetajaga Tallinna Pae lasteaias oleks pisikese kollektiivi tõttu keeruline tagada valverühma töö ning vanemate vaeva säästmiseks sealsed töötajad streikimisest loobuvad.

"Tänase hommiku seisuga ei olnud mul veel mingit infot, aga nüüd on õpetajad otsustanud streigist loobuda, nende põhjenduseks on, et kuna me oleme selline väikene maja ja toetada lapsevanemaid ja lapsi, et mitte jätta neid koju, sest lapsevanemad peavad palgata puhkusele jääma ja lapsed ei saa mängida. Meie tõttu siis pered kannataksid," rääkis Pae lasteaia direktor Kristi Viik.

Sellegipoolest on kolleegid streigi poolt ning loodavad tulemustele, eelkõige õpetajate töökoormuse läbirääkimisetele.

Kersti Kaldmäe nentis, et lapsed on streigi tõttu süütud kannatajad. "Aga ma arvan, et läbi laste me saame anda edasi sõnumi tulevikku, et palun mitte katteta lubadusi anda. Et ei ole ilus teadlikult valetada valijatele," sõnas Kaldmäe.

Kahe nädala pärast alustavad üldhariduskoolide õpetajad üldstreigiga. Kuni kolmepäevase toetusstreigiga saavad 24. jaanuaril liituda ka lasteaedade ja kutsekoolide õpetajad.