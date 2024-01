Trump hoiatas hullumaja puhkemise eest, kui ta kohtu alla saadetakse

Ekspresidendi kohtu alla saatmine avaks Pandora laeka, ütles Trump pärast seda, kui apellatsioonikohus kuulas tema väidet, et tal on kriminaalvastutusest puutumatus.

"See on väga ebaaus, kui (justiitsministeerium) annaks kohtu alla president Joe Bideni poliitilise vastase, tema tõenäolise rivaali 2024. aasta valimistel," ütles Trump. "Nad arvavad, et sel viisil nad võidavad. Ja see ei ole see, kuidas asjad lähevad. Siin riigis puhkeb hullumaja."

Trump saabus teisipäeval pealinnas Washingtonis asuvasse föderaalkohtusse, kus arutatakse tema väidetavat puutumatust süüdistuste eest, mille kohaselt õhutas ta katset 2020. aasta valimistulemused ümber pöörata.

Tänavu taas presidendiks pürgivat 77-aastast Trumpi süüdistatakse mitmes rünnakus 2020. aasta valimiste terviklikkusele, mis tema kaotuse järel kulmineerus rahvamassi rünnakuga kongressile ja katsega häirida võimu rahumeelset üleandmist valimised võitnud Joe Bidenile.

Protsess Trumpi üle peaks algama 4. märtsil. Tema advokaadid on püüdnud aga kohtuasjast vabaneda väites, et ekspresidendil on absoluutne puutumatus ja teda ei saa ametiajal tehtu eest kohtu alla saata.

USA ringkonnakohtu kohtunik Tanya Chutkan, kes peaks kohtuprotsessi juhatama, lükkas selle väite läinud kuul tagasi, märkides, et ekspresidendil ei ole eluaegset vanglast tasuta vabanemise kaarti.

"(Trumpi) nelja-aastane teenistus ülemjuhatajana ei anna talle kuningate jumalikku õigust pääseda kriminaalvastutusest, mis ometi kehtib tema kaaskodanikele," ütles Chutkan.

Trump vaidlustas otsuse ja teisipäeval algasid istungid selle üle Washingtoni apellatsioonikohtus. Istungeid juhatab kolmeliikmeline kohtunike kogu. Kohtunikest kaks määras ametisse demokraadist president Joe Biden, kolmanda vabariiklasest president George H.W. Bush.

Trumpi kohalolu istungil ei olnud otseselt nõutud. Osalemine toob välja aga tema sihi teha võitlusest tema suhtes algatatud kriminaalmenetluste vastu keskne osa oma presidendivalimiste kampaaniast.