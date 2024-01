FT: EL on valmis tegema Ungarile järeleandmisi Ukraina abi toetamiseks

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Euroopa Komisjon arutab võimalikke järeleandmisi mõningatele Ungari nõudmistele, et Euroopa Liit (EL) saaks siis saata 50 miljardi euro suuruse abipaketi Ukrainale.

Muu hulgas ütlesid Komisjoni esindajad, et nad on avatud iga-aastastele abiaudititele ja hädapidurduse kasutuselevõtule. See annab riikidele võimaluse "väljendada muret" seoses Ukrainale tehtavate maksetega.

Lisaks plaanib Euroopa Komisjon anda Ungari peaministrile Viktor Orbanile võimaluse peatada rahastamine poole peal – 2025. aastal. Ukraina abipakett on koostatud kuni 2027. aastani. Kui Kiiev täiendavat abi enam ei vaja, võib Ungari peaminister panna raha edasisele eraldamisele veto.

Väljaanne märgib, et Komisjon küsis Ungari esindajalt, kas sellest piisaks, et Orban loobuks vetost. "See ei ole veel selge, kuid tõenäoliselt jah," vastas esindaja.

Ajakirjanikud märgivad, et Ungarile järeleandmine kiirendaks menetlust rohkem kui muude kokkulepete sõlmimine, sest neil on keerukam mehhanism.

Orban blokeeris detsembris 50 miljardi euro suuruse Euroopa Liidu (EL) abi Ukrainale, kui ühenduse liidrid ei võtnud arvesse tema vastuseisu Kiieviga liitumiskõneluste alustamisele.

Hiljem seletas Orban, et ta oli vastu Ukraina abipaketi vastuvõtmisele, sest see olevat kahjulik Ungari enda finantshuvidele.