Libedus tõi EMO-desse pikad järjekorrad

Kehvade ilmaolude ja teede libeduse tõttu on erakorralise meditsiini osakondades veninud järjekorrad kuni kuue tunni pikkuseks. Kuigi olukord teedel on reedega võrreldes paranenud, on libeduse oht endiselt suur.

Politsei- ja piirivalveameti põhja prefektuuri operatiivjuhi Urmet Tambre sõnul viitab reedene õnnetuste hulk nii kehvadele ilmaoludele kui ka liiklejate vähesele tähelepanelikkusele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui me vaatame eilseid õnnetusi, siis tegelikult juhtusid need üle Eesti. Harjumaal 25 sõidukiga õnnetus Tallinna ringteel, Võrumaal viis sõidukit ahelavariis, Tartumaal viis sõidukit, kaks liinibussi, üks Pärnumaal, teine Tartumaal, jalakäijad Tallinnas. Ja talvel on oht tegelikult kõikjal," sõnas Tambre.

Libedus teedel käivitas täisvõimsusel ka erakorralise meditsiini osakonnad üle Eesti. Põhja-Eesti regionaalhaigla emo osakond vajas arstide lisajõudu alates eile keskpäevast ja sama tempo jätkus täna. Sõltuvalt trauma raskusest tuleb patsientidel arvestada kuni kuue tunnise ooteajaga.

PERH-i erakorralise meditsiini osakonna üldarst Anton Borissov loetles traumasid, millega inimesed abi saama on tulnud.

"Libe - kukuvad, saavad peatraumad, kätemurrud, alajäsemete murrud ja mõnikord ka rindkeres võivad olla igasugused ägedad patoloogiad," ütles Borissov.

Tartu Ülikooli kliinikumi erakorralise meditsiini vanemarst Kuido Nõmm ütles, et pöördumiste haripunkt oli reedel, laupäeval tavapärane töörütm taastus.

"Eile õhtu oli tõesti selline, mitte väga pikk, ütleme kolme kuni nelja tunnine periood, kus haigeid oli väga palju ja ooteajad läksid ka pikemaks. Aga see lahenes ära ja hetkel on täiesti hea seisukord meil EMO-s," rääkis Nõmm.

Kuna teeolud on aga jätkuvalt jäised, tuleb politsei hinnangul arvestada tavapärasest pikema peatumisteekonnaga.

"Kui tavapäraselt maanteel liigeldes ohtu märgates me saame sõiduki pidama vähema kui 100 meetriga, siis tänasel päeval vajame seda üle 200 meetri. Ja linnas samamoodi, et kui muidu piisab ka 30 meetrist, siis hetkel on see vähemalt 60 meetrit. Seda ei oska ei jalakäijad arvestada ja tundub, et ka autojuhid mitte," lausus Urmet Tambre.

Talv kestab edasi ja lähipäevil teeolude paranemist oodata pole.