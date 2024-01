Tai võib sõjakriitilise rokkbändi Venemaale välja anda

Ajaleht The Times kirjutab, et Tai võib Ukraina sõja vastu sõna võtnud Vene rokkbändi Bi-2 Venemaale välja anda. Kreml võib seejärel korraldada näidisprotsessi ja saata muusikud vangi.

Bi-2 lahkus Venemaalt 2022. aastal, vahetult pärast seda, kui Moskva alustas sõjalist tegevust Ukrainas. Nad keeldusid esinemast kontserdisaalides, kus rippusid sõda propageerivad plakatid. Kreml kandis muusikud musta nimekirja ning keelas neil riigis esinemise, vahendas The Times.

Bändi vokalist Jegor Bortnik ütles siis, et Vene sõdurid on tapjad. Kreml kuulutas siis muusiku välisagendiks.

Ukraina veebilehekülg, mis jälgib kuulsate muusikute arvamusi sõja kohta, teatas, et Bi-2 annetas salaja raha Ukraina relvajõududele. Bänd pole neid väiteid kommenteerinud.

Tai politsei aga võttis hiljuti bändi seitse liiget vahi alla, ametnikud väitsid, et neil polnud esinemiseks vajalikke dokumente. Tai kaalub nüüd nende väljasaatmist, praegu on nad trellide taga.

Pärast muusikute vahistamist jõudis kohe sõna võtta ka Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova. Ta süüdistas bändi terrorismi toetamises ning rääkis, et Venemaal võidakse neile esitada kriminaalsüüdistus.

Venemaa konsul Phuketis teatas, et viis liiget on Venemaa kodanikud. Kaks liiget sisenesid Taisse Austraalia ja Iisraeli passiga. Konsul tahab, et Vene passiga muusikud antakse Venemaale välja.

Vangistatud opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi liitlane Ljubov Sobol ütles, et väljasaatmise korral ootab muusikuid ees näidisprotsess. Ta palus USA ja Euroopa diplomaatidel asjasse sekkuda.