Luureandmed: UNRWA Gaza töötajatest 10 protsenti on seotud islamistidega

ÜRO Palestiina põgenike abiagentuuril (UNRWA) on Gazas ligi 12 000 töötajat ning ajalehe The Wall Street Journal käsutuses olevatest luureandmetest selgub, et ligi 10 protsenti nendest töötajatest on otseselt seotud islamistlike rühmitustega.

12 UNRWA töötajat said hiljuti süüdistuse osalemises 7. oktoobri rünnakus Iisraeli vastu. Seejärel teatasid demokraatlikud lääneriigid, et peatavad UNRWA rahastamise.

Luureandmete kohaselt võttis kuus töötajat osa rünnakust Iisraeli vastu, kaks aitasid iisraellasi röövida. Teised aitasid läbi viia rünnaku korraldamist. Nende töötajate hulgas oli kaks matemaatikaõpetajat, kaks araabia keele õpetajat.

Luureraport põhineb Iisraeli esitatud informatsiooni põhjal. USA-ga jagatud luureraportist selgub, et Gazas töötab agentuuri heaks ligi 12 000 inimest. Ligi 1200 töötajat on otseselt seotud Hamasi või Islamidžihaadiga. Ligi pooled töötajad on nende organisatsioonidega seotud sugulussidemete kaudu. Demokraatlikud riigid leiavad samas, et need rühmitused on terroriorganisatsioonid.

Aruandes seisab veel, et 23 protsenti UNRWA meessoost töötajatest on seotud terroriorganisatsiooniga Hamas.

Raportist selgub, et alates 7. oktoobrist on Hamas varastanud UNRWA varudest ligi miljoni dollari väärtuses kütust ja sõidukeid. Raporti kohaselt on Hamasi liikmed organisatsiooni sisse imbunud ja terroristid pääsevad ligi ka organisatsiooni rahavoole.

Üks Iisraeli kõrge ametnik ütles, et UNRWA probleem pole seotud ainult nende 12 töötajaga. Ametniku sõnul on kogu organisatsioon läbinisti mäda. UNRWA pressiesindaja keeldus neid väiteid kommenteerimast, öeldes ainult, et agentuuri suhtes käib ÜRO sisejuurdlus, vahendas The Wall Street Journal.

Kokku on UNRWA-l Lähis-Ida piirkonnas ligi 30 000 töötajat, valdav enamus on neist palestiinlased. Iisrael ja USA on pikka aega kahtlustanud, et need töötajad levitavad Iisraeli-vastaseid meeleolusid. 2017. aastal vallandati UNRWA kõrge ametnik, kuna selgus, et ta valiti Hamasi juhtkonda.

UNRWA haldab Gazas sadu koole ning haiglaid. Iisrael on samas korduvalt teatanud, et UNRWA rajatiste all paiknevad Hamasi tunnelid.

Agentuur pakub tervise- ja haridusabi Palestiina põgenikelaagrite elanikele kogu Lähis-Idas, sealhulgas Gazas ja Läänekaldal. Kokku saab agentuurilt abi ligi viis miljonit palestiinlast.

UNRWA kritiseerib samas järjepidevalt Iisraeli sõjalist tegevust Gaza sektoris. Rahvusvahelisi sõltumatuid ajakirjanikke Gazasse enamasti ei lasta ning piirkonnas tegeletakse usinalt valeinformatsiooni levitamisega.