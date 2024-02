Kaimo Kuusk: Ukraina abipaketi kokkuleppimine oli diplomaatia võit

Eesti suursaadik Leedus Kaimo Kuusk ütles ETV saates "Ringvaade", et Euroopa Liidu saavutatud kokkulepe abistamaks Ukrainat 50 miljardi suuruse abipaketiga on diplomaatia võit Ungari peaministri Viktor Orbani vastuseisu üle.

"See 50 miljardi otsus on väga suur asi. Väga sümboolne, et sellel diplomaatia nädalal me saame sellise diplomaatilise võidu ette näidata," ütles Kuusk, kes enne Leetu suundumist oli suursaadik Ukrainas.

"Minu jaoks diplomaatia ei ole üle võlli viisakus. See on stereotüüp. Diplomaatia on veenmise kunst. Sa pead suutma teha sellise ettepaneku, millest vastaspool ei saa keelduda. Ja see tuli väga hästi välja. Otsiti erinevaid kanaleid, et ungarlased ära veenda ja ära nad veendi," lausus Kuusk.

Kuusk rääkis, et tööd ungarlaste ära veenmiseks jagus kuudeks. "Isegi Vilniuses me saadame sõnumeid, et kui teie president läheb ja surub Putiniga kätt, siis Euroopa Liidu saadikud ei tule teie rahvuspühale. Ja ei läinudki," tõi Kuusk ühe näite.

Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel teatas neljapäeval, et EL-i liidrid leppisid kokku 50 miljardi euro suuruses Ukraina abipaketis.

Veel kolmapäeval nõudsid Ungari diplomaadid iga-aastast ühehäälsuse nõudel põhinevat hääletust abi jätkamise üle. Politico teatel muutis Orban meelt pärast kitsas ringis toimunud vestlusi EL-i võtmeisikutega.

Alguses osalesid vestluses Orbaniga Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel, Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, Prantsuse president Emmanuel Macron, Saksamaa kantsler Olaf Scholz ja Itaalia peaminister Giorgia Meloni.

Hiljem liitusid kõnelustega Hollandi peaministri kohusetäitja Mark Rutte, Poola peaminister Donald Tusk ja Belgia peaminister Alexander De Croo.

Veel detsembris blokeeris Ungari 50 miljardi euro suuruse Euroopa Liidu (EL) abi Ukrainale.