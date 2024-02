Loe täismahus: Eesti majanduspoliitika põhimõtted

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on koostanud pikaajalise majanduspoliitika plaani, mis tugineb eelkõige sellele, mida ettevõtjad on eri formaatides välja öelnud ja mis on nende ootused riigile majanduspoliitika kujundamisel. ERR-i portaal avaldab "Eesti majanduspoliitika põhimõtted" täismahus.

"Eesti majanduspoliitika põhimõtete" sissejuhatuses on öeldud, et Eesti on jõudnud rikaste riikide jalamile, maailma kõige jõukama veerandi hulka, ja majanduse edasiseks arenguks tuleb avalikul ja erasektoril oma tegevused ümber hinnata ja võtta senisest jõulisem suund uutele konkurentsieelistele.

"Eesti majanduspoliitika põhimõtted" sõnastab sissejuhatuse kohaselt majanduspoliitika põhimõtted ja avab nende sisu: "See on valitsusasutuste ülene programm, mille täitmiseks tuleb koostööd teha kogu avalikul sektoril."

Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo (Eesti 200) on Eesti majanduse pika plaani kohta varem kirjutanud: "Plaan Eesti majandusele ei saa olla riigi ukaas, vaid peab põhinema põhimõttel, mis on Eestile seni edu toonud: see peab andma ettevõtjale vabaduse ja võimaluse läbi lüüa."