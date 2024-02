Uuele kohale kandideeriv Parmas eitab poliitilist survet

Enne ametiaja lõppu teist korda uuele töökohale kandideeriv riigi peaprokurör Andres Parmas ei tee seda enda kinnitusel välise surve tõttu. Justiitsminister Kalle Laanet, leiab et viimasel ajal kriitikat pälvinud riigiprokuratuuri tegevuse eest vastutab eelkõige just peaprokurör.

Riigi peaprokurör Andres Parmas kandideerib Tallinna ringkonnakohtu esimeheks. Ametikoht avaneb juba mais.

"Minu päevad prokuratuuris on paratamatult loetud. See on tähtajaline ametikoht ja mõeldes oma tuleviku peale, siis praegu on võimalus kandideerida ringkonnakohtu esimeheks ja ma kasutan seda võimalust," ütles Parmas "Aktuaalsele kaamerale".

Parmase ametiaeg riigi peaprokurörina lõppeks alles aasta pärast, kuid enda kinnitusel ei kiirusta ta ametist lahkuma. Samas on see juba teine kord, kui Parmas on otsustanud uue töö poole vaadata. Möödunud aastal kandideeris ta rahvusvahelise kriminaalkohtu kohtunikuks, mis lõpuks ebaõnnestus.

"Selle ametiaja jooksul on muidugi küsitav ja veidike halb just institutsiooni vaatest saata signaale, mis annavad märku sellest, et asutuse juht ei ole tegelikult sajaprotsendiliselt enam mõtetega selle asutuse juures, vaid pigem on heitnud pilgu uute väljakutsete suunas," kommenteeris endine riigiprokurör Steven-Hristo Evestus.

"Ma arvan, et see on kindlasti väär seisukoht. Prokuratuuris on praegu käimas väga põhimõttelised muudatused. Suurimad, mis on siin tehtud viimase 20 aasta jooksul. Me oleme järgmisest kuust käivitamas majandus- ja korruptsiooniasjade ringkonnaprokuratuuri, liigutamas ümber kümneid meie inimesi," rääkis Parmas.

Parmase kinnitusel pole talle esitatud survet ametist lahkumiseks, kuigi riigiprokuratuuri tööd on viimasel ajal avalikult aina rohkem kritiseeritud. Justiitsminister Kalle Laaneti sõnul on aga selge, et juht vastutab asutuse tegevuse eest.

"Me oleme rääkinud prokuratuuri tegevusest ja kindlasti saab iga organisatsioon olla ka parem, aga öelda nüüd seda, et ma olen öelnud Andres Parmasele, et ta peab piltlikult öeldes täna lahkuma, siis sellist asja ei ole olnud," ütles Laanet.

Kohtute seadus annab võimaluse kahe asutuse vahel liikuda. Neid juhtumeid, mida Parmas on riigi peaprokurörina juhtinud, ei tohiks ta aga ringkonnakohtus menetleda.

"See taandub kindlasti kohtu töökorraldusele, et igasugune huvide konflikt oleks välistatud, et ei oleks võimalik kohut mõista või õigust mõista asjades, mida ollakse sisuliselt suunatud riigi peaprokuröri rollis," märkis Evestus.

Parmase enda kinnitusel taanduks ta sellistest kohtuasjadest, kuid lisab, et temaga isiklikult seotud juhtumeid on vähe.