Riik toetab Parmase kandidatuuri ICC kohtunikuks kuni 25 000 euroga

Tänavu märtsis tuli välja, et Parmas kandideerib rahvusvahelise kriminaalkohtu (ICC) kohtunikuks. Kui Parmas valituks osutub, kestaks tema ametiaeg 2024. aastast kuni aastani 2032.

Parmase ametiaeg riigi peaprokurörina kestab samas 2025. aasta veebruarini – ametisse astus ta 2020 veebruaris ja ametiaja pikkuseks on viis aastat. See tähendab, et valituks osutumisel lahkub Parmas enneaegselt peaprokuröri ametist.

ICC kohtunike valimised toimuvad 4. kuni 14. detsembrini New Yorgis ja valitakse kuus uut kohtunikku. Valitud kohtunikud annavad ametivande 2024. aasta märtsis.

"Tegelik ametisse asumine toimub ametivande andmise järgselt kohtu presidentuuri kutsel. Kõik uued kohtunikud ei asu kohe ametisse ning see aeg ei ole hetkel veel teada. Kui kogu protsess läheb edukalt, võib see tähendada, et lahkun peaprokuröri ametist enne ametiaja lõppu 2025. aasta veebruaris," ütles Parmas ERR-ile.

Parmase kampaaniat teeb välisministeerium

Parmase kandidatuuri esitas välisminister, olles enne saanud selleks heakskiidu valitsuselt. Arvamust küsiti riigikohtu esimehelt, õiguskantslerilt ja riigisekretärilt.

Enne seda kuulutas välisministeerium välja konkursi, mille Parmas võitis. Valitsus tegi Parmase kandidaadiks esitamise otsuse mullu 1. detsembril.

Välisministeerium on ka see, kes tegeleb Parmase kampaaniaga.

Ministeeriumi esindaja ütles ERR-ile, et kampaania veel kestab ning selle eelarve on 25 000 eurot. Raha kulub peamiselt välislähetustele ning kampaaniaüritustele, et kandidaati teistele riikidele tutvustada, samuti kampaaniamaterjalidele, nagu bukletid ja video. Parmas osaleb enda sõnul vaid kandideerimisega seotud kohtumistel.

Välisministeerium on teinud Parmase kandidatuuri tutvustamiseks eraldi veebilehe. Parmase lubaduste seas on muu hulgas, et ta töötaks ICC kohtunikuna selle nimel, et sõjakahjude hüvitamise süsteem oleks tõhusam. Samuti lubab ta panustada ICC menetluste kiirendamisse.

Rahvusvaheline kriminaalkohus on esimene ja ainus alaliselt tegutsev rahvusvaheline kohus, mis mõistab õigust genotsiidi, inimsusvastaste kuritegude, sõjakuritegude ja agressioonikuritegude üle. Kohus on mõeldud täiendama riigisiseseid kohtuinstantse olukorras, kus viimased kas ei suuda või ei soovi toimida.

Parmas: kandideerimine pole prokuratuuri juhtimist mõjutanud

Parmas on peaprokurörina sattunud kriitika alla, sest viimasel ajal on mitmed kohtuasjad lõppenud prokuratuuri esialgse kaotusega. Lisaks on jäänud erinevatel põhjustel, viimasel ajal prokuröride lahkumise või loobumise tõttu, venima oluline kõrgetasemelist korruptsiooni käsitlev Tallinna Sadama kohtuasi.

Parmase sõnul ei tasu arvata, et tema kandideerimine ICC kohtunikuks on prokuratuuri tööd mõjutanud.

"Minu kandideerimine ei ole prokuratuuri juhtimisega seotud ülesannete täitmist mõjutanud. Tallinna Sadama kriminaalmenetluse, prokuratuuri juhtimise ja minu kandideerimise vahel paralleelide tõmbamine on meelevaldne – igaühel on õigus enda arvamusele ning seisukohti selles küsimuses on kahtlemata erinevaid," lausus ta.

Parmas tõi näiteks, et ta on kandideerimise tõttu viibinud mõnel korral välisriikides, eeskätt Hollandis ja Ameerika Ühendriikides, kuid on korraldanud seejuures oma töö nii, et prokuratuuri juhtimisega seotud ülesanded ei kannataks.

"Lisaks olen välisriikides viibides kasutanud seda ka prokuratuuriga seotud ülesannete täitmiseks – kohtudes koostööpartneritega ja arutades prokuratuuri seisukohast olulisi küsimusi. Tänased tehnoloogilised lahendused võimaldavad teha ka kaugtööd kõikjalt ja igal ajal," ütles Parmas.

Parmas märkis taas, et tema hinnangul pole Tallinna Sadama menetluses seni kohtumenetlusse prokuratuurist tingitult pausi tekkinud.

"Kõik istungid on viimase paari kuu jooksul toimunud plaanipäraselt ning tõendite esitamine on toimunud ladusamalt, kui esiti plaaniti. Kohtulik uurimine on lähinädalatel lõpule jõudmas ning praeguses töötempos mahub see probleemideta kohtu juba määratud istungipäevade raamesse," ütles ta.