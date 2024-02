NYT: CIA-l on Ukrainas 12 salajast baasi

USA Luure Keskagentuuril (CIA) on Ukrainas Venemaa piiri ääres 12 salajast baasi ning CIA juht William Burns tegi eelmisel nädalal taas visiidi Ukrainasse, kirjutab ajaleht The New York Times, mida vahendas Ukraina väljaanne Ukrainska Pravda.

The New York Timesi andmetel algas CIA ja Ukraina sõjaväeluure agentuuri (HUR) koostöö 2014. aasta veebruari lõpus. Donald Trumpi administratsiooni ajal laienes see koostöö veelgi. Lehe teatel on CIA-l nüüd Ukrainas 12 salajast baasi, mis asuvad Venemaa piiri ääres.

The New York Times vestles Ukraina, USA ja Euroopa praeguste ja endiste ametnikega. Väljaanne kirjutab, et enne täiemahulise sõja puhkemist tõestasid ukrainlased end ameeriklastele.

Ukrainlased kogusid luureandmeid, mis aitasid tõestada Venemaa osalust Malaisia reisilennuki allatulistamisel 2014. aastal. Samuti aitasid ukrainlased ameeriklastel jälgida Vene agente, kes sekkusid 2016. aasta USA presidendivalimistesse, vahendas Ukrainska Pravda.

2016. aastal alustas CIA Ukraina eriväelaste koolitamist. CIA hakkas siis koolitama eliitüksust 2245, samas üksuses töötas ka praegune HUR-i juht Kõrõlo Budanov.

CIA aitas nii välja õpetada järgmist Ukraina luureohvitseride põlvkonda, kes töötasid Venemaal, Euroopas ja Kuubal. The New York Times kirjutab, et need luurevõrgustikud on nüüd üha olulisemad, kuna Ukraina armee toetub üha enam sabotaažile ja kaugrünnakutele.

Alates 2021. aasta novembrist hakkasid CIA ja Suurbritannia luureteenistus MI6 saatma Ukrainale ka sõnumeid, et Venemaa valmistub täiemahuliseks sõjaliseks tegevuseks. Luureteave sisaldas Ukraina ametnike nimesid, keda venelased plaanisid tappa või vangistada. Samuti sisaldas see nende nimesid, keda Kreml lootis Kiievis võimule panna. Burns sõitis 2022. aasta jaanuaris ka isiklikult Ukrainasse.

Kiiev muretseb samas praegu, et USA vähendab sõjalist toetust Ukrainale. Seetõttu sõitis eelmisel nädalal Ukrainasse ka CIA juht William Burns.

"Oleme paljude aastate jooksul näidanud üles pühendumust Ukrainale ja see visiit oli järjekordne signaal, et jätkame Ukrainale pühendumist," ütles CIA pressiesindaja.