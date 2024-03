Saksa sotsiaaldemokraat: Scholz võib Tauruste saatmises ka ümber mõelda

Eelmisel (üle-eelmisel – toim.) nädalal oli palju juttu Tauruse rakettidest ja infolekkest. Kas on lootust, et Ukraina saab ikkagi need Tauruse raketid?

Kantsler on praeguse seisuga öelnud ei, aga ta hindab olukorda alati uuesti, nagu me oleme näinud Leopardi tankide puhul. Praeguse seisuga ei saadeta Ukrainasse Tauruse rakette ja me keskendume laskemoona tootmise suurendamisele, mida Ukraina praegu hädasti vajab. Sellepärast toetame me president Paveli (Tšehhi president Petr Pavel - toim.) ettepanekut osta Ukrainale laskemoona kõikjalt üle maailma, kust iganes me seda leiame, ja Saksamaa nagu ka mitmed teised Euroopa riigid annab selleks raha.

Mis on põhjus, miks Tauruse raketid on teisel pool punast joont praegu?

Selleks on kaks põhjust. Esimene puudutab juriidilisi ja tehnilisi piiranguid. Kantsler soovib vältida olukorda, kus Saksa kaitseväelased võtaksid sõjast osa Tauruse rakette opereerides. Need on üsna keerukad ja moodsad süsteemid.

Teine argument on eskalatsioonirisk, sest Ukraina saab Taurustega rünnata sihtmärke Venemaal. Sellepärast on kantsler nende osas väga ettevaatlik.

Raske on ette kujutada, kuidas midagi saaks veel eskaleeruda, kõik on juba juhtunud.

Tõsi ja sellepärast hindab Saksamaa valitsus pidevalt uuesti iga konkreetse relvasüsteemi riske ja kasu, mida Ukrainale saaks saata. Ja me tahame anda oma valitsusele suure poliitilise ruumi otsustamiseks nende saadetiste üle. Kantsler on vaba tegutsema vastavalt oma hinnangutele, kui ta otsustab saata Taurused tulevikus, siis on tal samamoodi meie täielik poliitiline toetus.

Teine argument, mille te välja tõite, oli, et Saksa sõdurid oleksid kaasatud. Aga infolekkest selgus, et kaitseväelased ei mõtle samamoodi. Neid relvi saavad opereerida ukrainlased.

Selleks on vaja korralikku väljaõpet, mis võtab teatud aja, et ukrainlased saaksid käsitleda süsteemi ise. Teine pool kantsleri hinnangust puudutab aga võimalikke riske, mis on seotud selle konkreetse relvasüsteemi kasutamisega. Aga nagu ma ütlesin, kantsler on alati olnud avatud situatsiooni ümber hindamiseks, praegu ei ole langetatud otsust saata Ukrainasse Tauruse rakette.

Teie koalitsioonipartnerid on teisel arvamusel. Nende ettepanek on praegu kasutada Suurbritannia abi ja anda Taurused Suurbritanniale, kes siis omakorda annaks need Ukrainale. Kas see oleks võimalus?

Alati on laual mitmeid võimalusi. Saksa valitsus ei ole langetanud mingeid otsuseid selles küsimuses siiani, nii et saame näha. Iga valitsus on vaba otsustama, milliseid relvi ta tahab Ukrainasse saata.

Me oleme pingutanud palju, et saata Ukrainasse relvastust ja me kavatseme oma saadetisi suurendada, tagades vähemalt 7,5 miljardit eurot sõjaliseks abiks sel aastal. Ja ma loodan, et kõik Euroopa valitsused, Saksamaa sealhulgas suurendavad oma pingutusi tulevikus, sest me oleme Venemaaga pikaajalises konfliktis, sellepärast peame toetama Ukrainat pikaajaliselt ja sellepärast peame ka suurendama enda kaitseväe varustamist, et täita oma kohustusi NATO-s.

Võib juhtuda, et USA ei aita enam nii palju kui varem, nende abipakett on jätkuvalt kinni parlamendis. Kuidas teile tundub, kas Euroopa saab hakkama üksi? Kas teil on selles osas head suhted Prantsusmaaga ja kust me leiaksime praegu Euroopa Churchilli?

Sõltumata USA valimiste tulemusest peavad eurooplased tegema rohkem Ukraina heaks, sest see on nende enda julgeoleku küsimus, mitte üksnes Ukraina küsimus. Sellepärast on kantsler kutsunud üles tegutsema, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid suurendaksid oma rahastust jaanuaris. Ja me oleme näinud suuri edusamme ja suuri abipakette, milles Euroopa Liit on kokku leppinud viimasel Ülemkogul Brüsselis.

Enne NATO tippkohtumist Washingtonis peame saatma oma Ameerika sõpradele selge sõnumi, et koormuse jagamine on aus, Saksamaa ja teised Euroopa riigid on valmis tegema veel rohkem Ukraina aitamiseks. Meil on vaja lähiaastatel palju raha ja me peame selle lauale panema, et näidata Putinile, et tal ei õnnestu Ukrainat vallutada ja Euroopa on valmis seisma Ukraina kõrval ja aitama Ukrainat pikaajaliselt.

Kui rahul te olete Prantsusmaaga? Prantsusmaa president Emmanuel Macron teeb mitmeid avaldusi, samas, nagu te ütlesite, on vaja kõigi võrdset koormuse jagamist.

Prantsusmaa poliitilises süsteemis on presidendi ülesanne pidada kõnesid ja teha ettepanekuid, nii et president Macron on vaba seda tegema. Aga on üks punane joon, millega me kõik nõus oleme ehk see, et NATO-st ei saa sõja osapool. See on kõigi Euroopa riikide ja USA ühine arusaam. Me peame keskenduma sellele, mida me oleme seni Ukraina jaoks teinud ja me peame kiirendama laskemoona tootmist üle Euroopa, sest see on see, millest praegu puudus on Ukrainas.

Aga kas te olete rahul Prantsusmaa sammudega?

Me oleme väga rahul, sest sisuliselt oleme me Prantsusmaaga täielikult ühel meelel. Me oleme andnud Ukrainale palju relvastust – mõlemad riigid –, me oleme näinud Prantsusmaa rahastuse suurenemist sõjalisele abile ja me oleme sama meelt, kui me räägime Ukraina Euroopa Liiduga liitumisest. Kantsler ja president käisid 2022. aasta juunis koos Kiievis ja see sillutas teed Ukraina Euroopa Liidu kandidaadiks saamisele.

Saksamaa on teinud väga palju selleks, et Ukrainat aidata, aga saab siiski sageli kriitika osaliseks, seda just liidrirolli kandmise kohta, et palun ärge tõmmake pidevalt nii palju punasid jooni. Mida te sellest kriitikast arvate?

See kriitika ei ole õigustatud, sest ei ole punaseid jooni, välja arvatud üks, mis on NATO osalus sõjas. Mis puudutab relvade saatmist, siis me oleme sõjalise konflikti käigus pidanud ümber hindama riske ja kasu, mida konkreetsed relvasüsteemid annavad. Sellepärast olime alguses palju kartlikumad kui praegu.

Ma arvan, et ei ole raamatut sellise sõja jaoks Euroopas, sellepärast on meil vaja ettevaatlikkust ja tasakaalustatud lähenemist. Sellepärast tahame me jätta ka palju poliitilist manööverdamisruumi meie valitsusele otsustamisel, mida teha järgmiseks. Kantsleril on väga tugev toetus tema tasakaalustatud lähenemisele.

Kas rahukantslerist saab valimisloosung, nagu ma olen Saksa ajakirjandusest lugenud?

Valimistest on veel vara rääkida, need leiavad aset pooleteise aasta pärast. Loodetavasti on Ukraina selleks ajaks teinud edusamme. Aga Saksa kodanikud võivad olla kindlad, et kantsler on väga ettevaatlik, vältides Saksa kaitseväelaste osalust sõjas.

Praegu käib ka teine sõda Iisraelis. Saksamaa on olnud Iisraeli toetaja. Kas see on muutumas ja kui lõhestav on see teema Saksa ühiskonna ja poliitikute jaoks?

Loomulikult on see väga emotsionaalne teema paljude sakslaste jaoks, sest meil on juudid, kes tunnevad antisemitismi tõusu pärast Hamasi rünnakuid, nad tunnevad end ebakindlalt Saksamaal ja ka mujal Euroopas. Ja meil on palju immigrante araabiamaadest, kes tunnevad kaasa Gaza tsiviilisikutele.

Saksa valitsus on algusest peale selgelt öelnud, et me seisame Iisraeli kõrval, Iisraelil on õigus kaitsta end ja oma kodanikke selles õudses terrorirünnakus. Samal ajal me saame aru, et on vaja rohkem humanitaarabi Gaza tsiviilelanikkonnale ja me mõistame ka seda, et ainult poliitiliselt saab lahendada konflikti Iisraeli ja palestiinlaste vahel.

Ei ole sõjalist võitu, Iisraeli julgeolekut ei saa tagada sõjaliste vahenditega, vaja on poliitilist lahendust ja see on kahe riigi lahendus. Palestiinlased peavad tunnustama Iisraeli riiki ja Iisrael peab tunnustama palestiinlaste riiki.

Üks küsimus veel eelmise (üle-eelmise - toim.) nädala infolekete kohta. Kaitseminister Boris Pistorius on öelnud, et tegu oli üksikjuhtumiga, samas kriitikud ütlevad, et Saksa jõuametites võib olla laiem infolekke probleem. Mida te sellest arvate?

Ei ole üldist probleemi. On olnud mõned spionaažijuhtumid ja infolekked, seetõttu peame oma turvameetmeid tugevdama ja võib-olla mõne lisama. On uskumatu, et nii tundlikke teemasid arutatakse Webexi kaudu, millel ei ole eriti kõrged turvastandardid.

Küsin ka NATO peasekretäri valimise kohta. Tekkinud on lõhe idaeurooplaste ja lääneeurooplaste vahel ja idaeurooplased küsivad, kas me oleme võrdsed või mitte. Kas Balti riikide või Poola kandidaadid ei saa kunagi NATO peasekretäriks, sest neid peetakse liiga sõjakateks ja räägitakse venelaste söömisest hommikusöögiks?

Ma arvan, et Mark Rutte on väga hea kandidaat peasekretäri kohale. Ja ma arvan, et tuleb aeg ka idaeurooplastele ja põhjaeurooplastele. (NATO peasekretär Jens) Stoltenberg oli vähemalt põhjast, Balti riigid on ka Põhja-Euroopa, nii et teatud määral oli ta samast piirkonnast. Aga ma arvan, et varem või hiljem, nii nagu me tegime Euroopa Liidus, tuleb leida NATO peasekretäri kohale mees või naine Ida-Euroopast. Loodame järgmisele korrale.

Kuidas sõda Ukrainas peaks lõppema?

See peaks lõppema Ukraina täieliku territoriaalse suveräänsuse tagasivõitmisega. Ma arvan, et selle saavutamiseks peab suurendama sõjalist abi, sest see sõltub väga palju sõjalistest vahekordadest lahinguväljal. Kui Ukraina väed saavad parema positsiooni, siis tulevad läbirääkimised, mis viivad selle tulemuseni. Poliitilise ja sõjalise toe kombinatsioonis peab Ukraina saama taas terviklikuks ja suveräänseks.