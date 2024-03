Keldo: uus justiitsminister saab ametivande anda ülejärgmisel nädalal

Reformierakonna fraktsiooni esimees Erkki Keldo ütles, et peaminister Kaja Kallas käib avalikkusele uue justiitsministri nime välja ilmselt järgmisel nädalal ning uus minister saab riigikogu ees ametivande anda ülejärgmisel nädalal.

Keldo ütles ERR-ile, et Kallas on sel nädalal viibinud välisvisiitidel ega ole leidnud aega justiitsministrikandidaadi teemaga tegeleda, ta saabub tagasi Eestisse reedel.

Keldo rääkis, et uus kandidaat saab ametivande riigikogu ees anda ülejärgmisel nädalal, sest järgmine nädal on riigikogus istungivaba.

Kolmapäeval toimub Reformierakonna juhatuse koosolek, kus arutatakse Euroopa Parlamendi valimiste programmiga seatud teemasid ning Kallas osaleb sellel videosilla vahendusel, ent justiitsministri kandidaadist seal ei räägita.

Justiitsministrikandidaadi teatamiseks kutsub Kallas Keldo sõnul kokku eraldi juhatuse koosoleku kas selle nädala lõpus või uue nädala alguses.

Keldo ei soovinud oletada, kellel võiks olla võimalus saada uueks justiitsministriks. "Fraktsiooni sees on inimesi, kes võiks sobida. On võimalik ka, et Kallas toob kedagi väljastpoolt. Ma ei soovi sel teemal väga spekuleerida," sõnas Keldo.

Kalle Laanet on teatanud, et läheb tööle riigikokku, kuhu ta Hiiu-, Lääne-, ja Saaremaa valimisringkonnast 4347 häälega valiti. Selle tõttu peab riigikogust lahkuma Urve Tiidus.