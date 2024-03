Venemaa eirab ÜRO sanktsioone ja tarnib Põhja-Koreale naftat

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Põhja-Korea ja Venemaa suhted lähevad üha paremaks ning Moskva eirab nüüd ÜRO sanktsioone ja tarnib stalinistlikule režiimile naftat.

Briti mõttekoja Royal United Services Institute (RUSI) käsutuses olevate satelliidipiltide kohaselt sõitsid sel kuul vähemalt viis Põhja-Korea tankerit Venemaa Kaug-Idas asuvasse sadamasse. Nende tankerite peale laaditi siis Vene naftat ehk Moskva varustab nüüd Põhja-Koread naftaga.

Põhja-Korea vastu kehtivad aga seoses tuumaprogrammiga kehtestatud ÜRO sanktsioonid. ÜRO Julgeolekunõukogu kehtestas need sanktsioonid juba 2017. aastal, Venemaa on selle nõukogu alaline liige, vahendas Financial Times.

"Need naftatarned kujutavad endast rünnakut sanktsioonide režiimi vastu, mis on praegu kokkuvarisemise äärel," ütles ÜRO Põhja-Korea sanktsioonide ekspertkomisjoni endine koordinaator Hugh Griffiths.

"Vene terminalides nähtud tankerid on Põhja-Korea laevastiku suurima mahutavusega laevad ning need sõidavad pidevalt sadamasse ja sealt välja. Mitmed laevad on kantud sanktsioonide nimekirja, mis tähendab, et nad ei tohiks isegi siseneda teiste riikide sadamatesse, rääkimata sealt nafta võtmisest," rääkis RUSI teadur Joseph Byrne.

Põhja-Korea tankerid käivad Vostotšnõi sadamas, mis on üks Venemaa suurimaid sadamaid Kaug-Idas. Samas Põhja-Korea varustab Venemaad laskemoonaga.

"Praegu näeme relvade ja nafta vahetustehingut, mis on avalikult sanktsioonidega vastuolus, nende samadega, millele Vladimir Putin isiklikult alla kirjutas," ütles Griffiths.