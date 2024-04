Madise: riik ei tohi inimest teavitamata tema maatükil loodust inventeerida

Kui riik saadab omanikku teavitamata inventeerija tema maal olevaid loodusväärtusi "üles kirjutama", jätab see mulje, et riik tegutseb inimese seljataga, nii ei tohiks see aga olla, teatas õiguskantsler Ülle Madise keskkonnaametile.

Madise saatis keskkonnaameti juhile Rainer Vakrale kirja, kus ütles, et on saanud pöördumisi maaomanikelt, kellele teeb muret, et riik ei teavita neid sellest, kui on tellinud nende maa inventuuri.

Inventuuri tulemusena võib riik otsustada võtta maa looduskaitse alla või muuta senist kaitsekorda rangemaks ja seeläbi piirata omandiõigust.

Madise sõnul on üldreegel, et teise isiku omandis oleval maatükil võib viibida üksnes omaniku loal ning see kehtib ka riigi suhtes. Ta tõi välja, et kaitstava loodusobjekti puhul näeb seadus ette teatud erandi, kuid seaduses antud luba riigi esindajale või inventuuri tegijale kaitsealal eramaal viibimiseks ei

tähenda, et omaniku teavitamine sellest on tarbetu tegevus.

"Kui omanik on oma maa tähistanud või piiranud, siis väljaspool kaitseala on inventuuri tegemiseks maaomaniku nõusolekut niikuinii vaja," rõhutas ta.

Õiguskantsler ütles, et omaniku teavitamine inventeerija tegevusest kinnistul vastaks hea halduse tavale ning on ka elementaarse viisakuse ja lugupidamise märk. Ühtlasi on omaniku väärikas kohtlemine esmane eeldus,

et omanik mõistab riigi tegevust.

"Ka kohus on pidanud oluliseks, et kinnistuomanikke teavitataks, kui kinnistul leitakse ja kantakse registrisse kaitsealuse liigi elupaik," lausus Madise.

Samas on keskkonnaamet tema sõnul teadaolevalt pidanud teavitamist ametile liialt koormavaks ning teavet on seni avaldatud asutuse veebilehel ning ka kohalikes ajalehtedes.

"Teavitamise maht võib olla tõesti suur, kuid silmas tasub pidada ka seda, et teavitamata maaomanikud esitavad hiljem keskkonnaametile järelepärimisi enda teavitamata jätmise kohta ning seetõttu halduskoormus võib isegi kasvada. Seetõttu palun kaaluda, kas oleks võimalik olemasolevaid ressursse arvestades siiski leida võimalus maaomanike seas inventuuri tegemise osas senisest enam teavet levitada. See on oluline, et inimene ei tunneks end haldusmenetluse objektina," lausus Madise.

Ta lisas, et riik ei tohi tegutseda inimese seljataga, kuid just nii võib riigi tegevus inimese jaoks paista, kui riik saadab omanikku teavitamata inventeerija tema maal olevaid loodusväärtusi "üles kirjutama".