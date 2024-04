Tallinna koalitsioonikõnelejad arutasid ootele jäänud teemasid

"Me alustame riigiga läbirääkimisi selleks, et ühtne haiglavõrk Tallinnas luua, siis koostöös Tallinna ja riigiga, mis siis tähendab Tallinna tervishoiuasutuste konsolideerimist koos Põhja-Eesti regionaalhaiglaga," ütles sotsiaaldemokraatide esindaja Jevgeni Ossinovski.

Ossinovski sõnul tehakse kõik, et koalitsioon saaks selle nädala lõpus tööd alustada. Takistusi ta selleks ei näe. Pühapäevaks on kokku kutsutud ka Tallinna volikogu, et valida linnapea ja kinnitada linnavalitsuse uued liikmed.

Isamaa esimehe Urmas Reinsalu arvates üritavad sotsid aga tekitada ajalist survet. "Isamaa vaates me mingi ajasurve all ei ole. Kui me sisulisi kokkuleppeid ei saavuta selleks ajaks, siis tuleb sellele volikogule leida mingisugune muu otstarve või aeg," lausus Reinsalu.

Isamaa jaoks on endiselt oluline valimisõiguse äravõtmine kolmandate riikide kodanikelt, kuigi teised võimalikud koalitsioonpartnerid on öelnud, et seda Tallinna kõnelustel ei otsustata.

Eesti 200 esindaja Marek Reinaas ütles, et seisukohad on lähenenud ja rong on hakanud liikuma. "Kuhu see välja jõuab, ei tea, aga mulle endale tundub küll, et praegusel hetkel on üks võimalusi justnimelt mingi koalitsioonilepingu juurde tuleva deklaratsiooniga, kus siis põhimõtteliselt räägitakse siis kõik kõikidele erakondadele tähtsad väärtusküsimused ära," rääkis Reinaas.

Tallinna eelmise võimuliidu lagunemisele kaasa aidanud endine keskerakondlane Igor Gräzin ütles Eesti Rahvusringhäälingu "Otse uudistemajast" saates, et koalitsioonilepingusse on ka jõudmas punkti, millega lõpetatakse rendilepingud Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikuga ja võetakse linnale tagasi kirikuhooned, sealhulgas Nevski katedraal. Reformierakonna esindaja Pärtel-Peeter Pere sõnul räägib Gräzin rendilepingu lõpetamisest Pikal tänaval asuva Metropoliidi kantseleiga, mida linn on tema andmetel juba teinud.

"Kui selgub, et siiski linn, kes väga valimatult siiamaani kasutab AK märget dokumentidele panemiseks, et kui nad kuidagi proovivad trikitada, et on lõpetanud ja ei ole ka, siis me teeme seda ise ja vajadusel paneme koalitsioonileppesse," ütles Pere.

Ossinovski sõnul pole aga Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku rendilepingutest koalitsioonikõnelustel räägitud.

"Me oleme tõesti arutanud seda, et Tallinna linnal on teatud lepinguid Vene Föderatsiooniga ühel või teisel viisil. Neist üks puudutab näiteks Vene Föderatsiooni saatkonna renditud korterit, mille osas on rendilepingu ülesütlemisavaldus juba tehtud. Mis puudutab konkreetset Moskva Patriarhaadi Õigeusu Kiriku küsimust, siis ma arvan, et selles küsimuses ei tasu hetkel tormata, arvestades sellega, et siseministeerium ja vabariigi valitsus selle teemaga praegu tegeleb," ütles Ossinovski.

Ta lisas, et kui valitsus on jõudnud selgele nägemusele, mis viisil edasi minna, siis kahtlemata Tallinn teeb riigiga koostööd.