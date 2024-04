Vene meedia: Hiina blokeerib aina rohkem ülekandeid Venemaalt

Vene ettevõtetel on aina raskem teha rahaülekandeid Hiinasse, mis takistab nende äritegevust, teatas reedel Vene meedia. Ühe allika sõnul on eriti keeruline olukord ettevõtetel, mis soovivad tellida elektroonikakomponente.

Alates märtsi lõpust hakkasid mitmed Hiina pangad blokeerima rahaülekandeid Venemaalt, eriti juhtudel, kui Vene ettevõtted püüdsid tasuda kriitilise tähtsusega elektroonikakomponentide eest, mis on vajalikud veebiserverite, andmehoidlate ja sülearvutite jaoks. Vastavast uudisest kirjutas Kremlile lähedane ettevõtlusväljaanne Kommersant, tuginedes allikatele panganduses.

Tegemist on juba kehtiva piirangu laiendamisega, mille järgi oli takistatud Hiinas valmistatud elektroonikaseadmete eest tasumine Vene ettevõtete poolt, lisas väljaanne.

Kommersantiga vestelnud ekspertide sõnul on Hiina ainus selliste komponentide tarnija ning Vene ettevõtted, mis tegelevad elektroonikakaupade tootmisega, seisavad silmitsi viivitustega tootmisel.

Väljanne Izvestia teatas samuti, et mitmed Hiina pangad nagu Bank of China ja Great Wall West China Bank hakkasid esitama Vene klientidele üksikasjalikke küsimusi nende ülekannete kohta, eriti selle kohta, kas nad on seotud Vene sõjaväega, tegutsevad okupeeritud Ukraina territooriumil või teevad koostööd Kuuba, Iraani või Süüria organisatsioonidega.

Pangad hakkasid küsima sellist infot varem sel aastal ning Hiina pankade paranenud järelevalve oma klientide üle võib põhjustada viivitusi või ülekannete blokeerimist.

Lääneriigid kehtestasid ulatuslikud sanktsioonid Venemaa vastu pärast Kremli täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aastal.

Märtsi lõpus teatas Reuters, et mitmed Hiina, Araabia Ühendemiraatide ja Türgi pangad hakkasid piirama ülekandeid Vene klientidelt.

Samuti keelduvad üldse Vene klientidega töötamast Kõrgõzstani, Armeenia ja Kasahstani pangad. Arvatavaks pankade käitumise põhjuseks on kartus USA teiseste sanktsioonide ees, mis rakenduvad nendele organisatsioonidele ja isikutele, kes teevad koostööd sanktsioonide all olevate Vene organisatsioonide või isikutega.