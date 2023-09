Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA eluasemete hinnad langesid viis kuud järjest, kuid juulis hinnad tõusid taas. Väike pakkumine hoiab USA kinnisvarahinnad stabiilsena.

Föderaalreserv on viimase aasta jooksul rahapoliitikat karmistanud ning augustis saavutas kodulaenude intressimäär kõrgeima taseme alates 2001. aastast.

Kõrgete intressimäärade tõttu ei taha omanikud kinnisvara müüa. Juulis aga eluasemete hinnad tõusid. See viitab, et langus osutus lühemaks, kui majandusteadlased varem eeldasid.

USA-s väheneb olemasolevate elamispindade müük. Ostjad konkureerivad piiratud arvu elamispindade pärast. Turul olev kinnisvara saab tihti mitu pakkumist, see tõstab lõplikku müügihinda, vahendas The Wall Street Journal.

Järgmiste kuude jooksul võib müük väheneda veelgi. Majandusteadlased eeldavad aga, et see ei too kaasa hindade langust, sest nõudluse rahuldamiseks pole müügil piisavalt kinnisvara.

"Kui näete endale sobivat maja teisipäeval, siis tihti peate neljapäeva hommikuks tegema suurema hinnaga pakkumise," ütles kinnisvarafirma Churchill Mortgage kodulaenude ekspert Matthew Ricci.

Katie ja Chris Weber kolisid kevadel koos nelja lapsega Michiganist Connecticuti. Nad leidsid Connecticutis viie magamistoaga maja, mille hind oli umbes 700 000 dollarit. Lõpuks maksid nad 752 000 dollarit ja said maja endale. Vahepeal elasid Weberid seitse nädalat hotellis.