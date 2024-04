Siseministeerium soovitab Moskvale alluvatel kogudustel liituda EAÕK-ga

Siseministeeriumi asekantsler Raivo Küüt ütleb pärast kohtumist Narva Issanda Ülestõusmise kiriku esindajatega, et ministeeriumil on kavas kohtuda järjest kõigi Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku kogudustega, et arutada, mil moel katkestada alluvussuhe Moskvaga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Et Eesti kiriku pead siin saab nimetada patriarh jne, see osa tuleb sealt kindlasti välja saada. See on niisugune asi, mis on formaalne. Aga et ka näiliselt sellist suhet edasi ei jääks," sõnas Küüt.

Küüdi sõnul võiksid ideaalis praegu Moskvale alluvad kogudused liituda Eesti Apostliku Õigeusu Kirikuga, mis on enne sõda tegutsenud kiriku õigusjärglane.

Küüt ütles, et kui läbirääkimised ei õnnestu ja lahendust ei leita, siis võib see kaasa tuua sundlõpetamise.

"Mulle tundub, et need lahendid on meil laual olemas ja et erinevad pooled siin oskavad oma tarkuse mängu panna ja siit õige lahendi leida," lausus Küüt.

Eesti Apostlik-Õigeusu kiriku peavikaar Mattias Palli ütleb, et nemad läbirääkimistes osalised pole. Kuid Eesti Apostlik Õigeusu kirik võiks pakkuda praegu Moskva alluvuses olevale kirikule võimaluse tulla Eesti Apostlik-Õigeusu kiriku struktuuri omaette üksusena.

"Seda võiks nimetada vikariaadiks või selliseks abipiiskopkonnaks. Küll nimetuse leiab, aga mõte on just selles, et nad ei pea kartma, et me neid kuidagi endasse sulatame ja meie ei pea kartma sellega kaasnevaid probleeme," ütles Palli.

Palli sõnul on sarnane näide Oikumeenilise Patriarhaadi Pariisi Vene eksarhaadi näol ajaloos ka olemas. Taolised ühinemised võtavad aga kirikus aega.

"Pikemas perspektiivis ideaalne lahend on loomulikult ühes riigis üksainus kirik - üksainus kiriku struktuur õigeusu kiriku puhul," ütles Palli.

Palli sõnul võiks Moskvale alluvate koguduste ja kloostri ühinemine kohaliku kirikuga toimuda vaid juhul, kui liitujad seda ise soovivad.