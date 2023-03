USA poliitikud: Hiina jätkab koroonaviiruse päritolu uurimise takistamist

USA tähtsad poliitikud ütlesid pühapäeval, et Hiina režiim takistab endiselt koroonaviiruse päritolu uurimist ja seetõttu on võimatu selle viiruse päritolu kindlaks teha.

"Meil on nii vähe fakte, sest Hiina režiim segab uurimist," ütles demokraadist esindajatekoja saadik Jim Himes.

USA energiaministeeriumi ja FBI hinnangul pärineb üleilmne koroonapandeemia suurima tõenäosusega Hiina laborist. Neli USA agentuuri pooldavad siiski endiselt teooriat, et viirus kandus loomadelt inimesele.

"Meil on nii vähe fakte, et paratamatult jõuavad erinevad agentuurid erinevatele järeldustele," ütles Himes.

Himesi seisukohta jagas ka vabariiklasest esindajatekoja liige Mike Turner. Demokraadist senaator Mark Warner süüdistas Hiinat selles, et Peking pole viiruse uurimise osas olnud läbipaistev.

"Kui see viirus oleks pärit kuskilt mujalt, oleks kogu maailma teadlased sinna kohale läinud. Päeva lõpuks peame pandeemiate osas tagama, et meil oleks juurdepääs nende allikatele," ütles Warner.

USA endine välisminister Mike Pompeo ütles, et energiaministeeriumi aruanne toetab seisukohta, mille ta võttis 2020. aastal. "See on Hiina viirus, mis tuli laborist," ütles pühapäeval Pompeo.