Regionaalminister kärbetest: peame vaatama otsa oma tööjõuressursile

Regionaalminister Piret Hartman (SDE) rääkis kolmapäeval saates "Otse uudistemajast", et regionaal- ja põllumajandusministeeriumil on ees kärped ning ta ei välista ka kärpeid tööjõuressursi osas.

"Ministeerium pidevalt vaatab üle oma eelarvet, oma kulusid, sest viimastel aastatel ei ole see ju tõus olnud väga suur, aga samas vajadused ja kulud kasvavad. Meie eelarve on üle 700 miljoni. Väga suur osa sellest on Euroopa Liidu vahendid, mida me kärpima minna ei saa," rääkis Hartman kolmapäeval ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast".

Ta märkis, et üle välja kärbe tähendab regionaalministeeriumi jaoks üle kahe miljoni euro suurust kärbet.

"See esmane info, mis on avalikkuse ette jõudnud – viis protsenti – tähendab meie ministeeriumi jaoks üle kahe miljoni. Me praegu otsime neid kohti. Kindlasti on võimalik midagi konsolideerida. Oleme juba praegu üle vaadanud oma asutuste hooned. Regionaal- ja põllumajandusministeerium on jätnud oma vanalinnas oleva maja selleks, et kulusid kokku hoida," rääkis Hartman.

Ta lisas, et regionaalministeerium analüüsib võimalusi kärbeteks tööjõuressursi osas. "Homme seisab mul ees finantsinimestega kohtumine, nii et siis vaatame otsa. Loodame, et suuri asju tegemata ei pea jätma, aga kindlasti leiame neid võimalusi, kus siis kas midagi konsolideerida või vajadusel ka vaadata oma tööjõuressursile otsa," sõnas Hartman.

Küsimusele, kas see tähendab, et ta ei välista koondamisi, vastas Hartman, et ei tahaks seda välja öelda, enne kui pole numbreid analüüsinud. "Ministeerium on juba pidanud kokku tõmbama. Ma usun, et me peame ka vaatama oma tööjõuressursile otsa, sellepärast, et selge on see, et me täiendavaid ressursse palgatõusudeks ei saa," märkis ta.

Ta märkis, et ainus võimalus palkasid tõsta, on kärpida.

"Juhul kui me seda ei saa, siis ainuke võimalus palkasid tõsta on kuskilt kärpida ja me peame hoidma nii ministeeriumis kui ka meie allasutustes häid inimesi. See on üks võimalus, aga teen seda hästi kaalutletult ja süvenetult. Eks need debatid seisavad meil ees," ütles Hartman.