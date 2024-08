Kuremäe klooster palkas advokaadibüroo Sirel & Partnerid

"Kallid vennad ja õed. Pühtitsa Uspenski naisklooster alustas korjandust, et tasuda juriidiliste teenuste eest advokaadibüroole Sirel & Partnerid, millega sõlmiti leping oma huvide esindamiseks," teatas klooster sotsiaalmeedia vahendusel.

Pühtitsa Jumalaema Uinumise Stavropigiaalne Naisklooster ehk Kuremäe klooster (ka Pühtitsa (Kuremäe) Uspenski naisklooster) on Moskva ja kogu Venemaa patriarhi otsealluvuses olev Vene õigeusu kiriku nunnaklooster Eestis Alutaguse vallas Kuremäe külas. Klooster on rajatud aastatel 1892–1895 ning seal elab üle saja nunna ja noviitsi.

Klooster on sarnaselt Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikuga (MPEÕK) sattunud Eesti siseministeeriumi surve alla, et ta katkestaks sidemed Moskva ja kogu Venemaa patriarhi juhitud õigeusukirikuga. Patriarh Kirill on Venemaa liidri Vladimir Putini tugev liitlane ning avaldanud korduvalt toetust Vene agressioonisõjale Ukrainas.

Sirel & Partnerid advokaadid Steven-Hristo Evestus ja Artur Knjazev esindavad ka MPEÕK-d.

Siseministeerium on palganud enda nõustajaks MPEÕK staatuse ja õigusliku seisundiga seotud küsimustes advokaadibüroo Ellex Raidla