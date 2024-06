Mai toidupoes: kõige suuremad kõikumised tabasid aedviljade hindu

Eesti konjunktuuriinstituudi hinnainfo kohaselt ei muutunud piimatoodete hind poelettidel mais võrreldes aprilliga kuigivõrd. Kilepiim maksis jätkuvalt keskmiselt 67 senti liitrilt ning hapukoore, kohvikoore ja kodujuustu hind tõusis ühe-kahe sendi võrra.

Keefiri hinnale lisandus ühe kuuga kaks senti ja see maksis mais 1,12 eurot liitrilt.

Kui võrrelda hindu tänavu ja eelmise aasta mais, on need praegu odavamad. Kilepiim on 23 protsenti soodsam, hapukoore hind on langenud 11 protsenti ehk 3,53 eurolt 3,15 euroni kilo eest ja ka kohvikooreliiter, mis mullu maksis 2,71 eurot, maksab nüüd 2,5 eurot.

Aasta tagasi olid praegusest kallimad kõik piimatooted, välja arvatud kodujuust – selle sai toona kätte kaks senti odavamalt, 5,76-eurose kilohinnaga, tänavu mais maksis see 5,78 eurot.

Eesti munade hind on aastaga kallinenud, makstes ligi kuus protsenti rohkem kui mullu mais. Importmunade hind on viis protsenti odavnenud.

Viimasel kuul on kohalike munade hind aga üsna muutumatuna püsinud. M-suuruses munakarp maksis nii mais kui aprillis 2,53 eurot, L-suuruses munade hind kallines aga kahe sendi võrra 2,87 euroni.

Importmunade puhul kõikus hind sõltuvalt muna suurusest: M-suuruses muna odavnes kuuga 11 protsenti ehk maksis aprillis 2,14 ja mais 1,9 eurot. L-suuruses muna odavnes ligi kolm protsenti.

Teravilja- ja pagaritoodete hinnad on võrreldes aastatagustega valdavalt languses. Nisu hind oli tänavu mais 14 protsenti soodsam kui aasta eest, mil see maksis 1,40 eurot.

Sai on odavnenud seitsme sendi võrra, samas kui leivakilole on aastaga lisandunud neli senti.

Viimasel kuul on teraviljatoodete hind püsinud üsna muutumatuna. Leiva hinnale on lisandunud kaks senti, sai on aga sendi võrra odavnenud, jahukilo maksab aga sama palju nagu aprilliski ehk 1,20 eurot.

Ka kaerahelveste hind on viimastel kuudel püsinud muutumatuna, kuid aastatagusega võrreldes on need pisut ehk nelja sendi võrra kallinenud.

Suhkrukilo maksis mais 1,32 eurot, 2023. aasta mais 1,45 eurot ehk üheksa protsenti rohkem. Ka viimase kuuga langes suhkru hind kahe sendi võrra.

Lihatoodete kategoorias on suurima hüppe teinud importbroileri hind. Mullu mais 3,13 eurot maksnud broileri eest tuli möödunud kuul maksta 3,89 eurot ehk 24 protsenti rohkem. Viimase kuu jooksul importbroiler aga odavnes kahe sendi võrra.

Keeduvorst sai aastaga 11 protsenti hinnalisa ja selle hind tõusis 6,06 eurolt 6,74 euroni.

Aastaga kallinesid ka kondita sealiha, mille hinnale lisandus viis protsenti, aga ka kodune hakkliha ja suitsukarbonaad, mõlemad kolme protsendi ringis. Samal ajal langes sea ribiliha hind aastaga paar protsenti ja mõni sent tuli alla ka kohaliku broileri hinnast.

Kui võrrelda hindu tänavu aprillis ja mais, siis ei ole ka lihatoodete hindades suuri muutusi. Enim ehk kolm protsenti kallines sea ribiliha. Ülejäänud lihatoodete hinnatõus jäi alla pooleteise protsendi.

Kalatoodete hind kõigub tavapäraselt rohkem kui teistel toidukaupadel ja samamoodi oli see ka mais. Poelettidel kallines aastaga enim ehk 34 protsenti jahutatud räimerümp, mis mullu maksis 3,31 eurot, nüüd aga 4,43 eurot kilogrammist.

Ka jahutatud lõhefilee hind tõusis aastaga 18 protsenti ehk 22,84 eurolt 26,95 euroni ning ahvenafilee hind kasvas 28 protsendi võrra 27,34-eurose kilohinnani.

Odavamaks läksid poes aastaga aga jahutatud forell ja forellifilee, mille hind langes 13-14 protsenti.

Turgudel tegi suurima hinnahüppe jahutatud koha, mille hind oli 11,86 eurot ehk ligi viiendiku rohkem kui aasta eest. 11 protsenti mullusest rohkem maksis turul ka jahutatud räim.

Võrreldes kala hindu aprillis ja mais, kallines poodides enim jahutatud forellifilee, 16,38 eurolt 19,39 euroni ehk 18 protsenti. Turgudel oli kala hind valdavalt languses ja vastupidiselt poodidele oli ka forellifilee hind seal lausa 12 protsenti odavnenud.

Aedviljade hind kõikus rohkem kui nii mõnegi teise tootegrupi puhul. Kõige enam, 56 protsenti tõusis aastaga pika importkurgi hind. Eelmise aasta mais sai selle poest 1,89-eurose kilohinnaga, kuid tänavu mais tuli sama toote eest maksta 2,94 eurot.

Kui aga võrrelda pika kurgi hinda aprillis ja mais, oli see möödunud kuul 14 protsenti odavam.

Kohalike kurkide hind aastavõrdluses langes. Eelmise aasta mais maksis kurgikilo 6,32 eurot ja tänavu 5,24 eurot. Seda oli siiski 29 protsenti rohkem võrreldes aprilliga, mil kohaliku kurgi sai kätte 4,07-eurose kilohinnaga.

Mugulsibul odavnes aastaga lausa 34 protsendi võrra. Möödunud aasta mais maksis sibulakilo 1,61 eurot, tänavu 1,06 eurot. Hind langes ka viimase kuuga viie sendi võrra.

Hind tõusis aastavõrdluses ka porgandil, mis kallines 17 protsendi võrra ehk 1,45 eurolt 1,70 euroni, ja importtomatil, mille hinnale lisandus 12 protsenti. Porgand kallines ka viimase kuuga 14 protsenti ja tomat lausa 19 protsenti.

Kohaliku õuna sai nii aprillis kui ka mais kätte 4,3-eurose kilohinnaga, importõunte hind kallines aga kuuga ligi 10 protsenti 2,15 eurolt 2,33 euroni ning üle kaheksa protsendi tuli hinnale juurde ka aastatagusega võrreldes.