Saksamaal tekitab valimiste eel küsimusi parempopulistliku AfD populaarsus

Ida-Saksamaal Dresdenis on õhk pingetest nii paks, et Roheliste partei poliitikud käivad kohalike valimiste ja eurovalimiste kampaaniaplakateid üles panemas vaid neljakesi. Mitu poliitikut on hiljuti peksa saanud ja näpuga näidatakse paremäärmuslastele.

Roheliste partei Dresdeni poliitik Martin Sickeri sõnul olid rünnakud poliitikute vastu ettekavatsetud.

"Need inimesed olid juba varasemalt politsei jälgimise all. See ei olnud spontaanne, vaid nad olid selleks valmistunud, nad olid maskides ja meie Rohelise partei kolleegidele näitasid nad Hitleri tervitust. See oli üsna ilmselt seotud paremäärmuslastega," rääkis Sicker.

Paremradikaalse AfD partei Dresdeni piirkonna esindajad jäid rahvusringhäälingule kättesaamatuks.

Valimissõnumitena lubab AfD Saksamaa piirata migratsiooni ja rohepöörde asemel naasta Vene gaasi juurde. Samal ajal on Dresdenist pärit esinumbril Maximilian Krah-l tema väljaütlemiste tõttu juba keelatud kampaaniat teha. Samuti maadleb erakond süüdistustega Venemaa ja Hiina seostes, natsiteemadega flirtimises ning antidemokraatlikes suundumustes.

Dresdeni südames on Martin Lutheri kuju selja taha kiriku seinale pandud suur loosung kirjaga – demokraatia poolt, parempopulismi vastu.

Saksamaa välispoliitika ühingu analüütik Benjamin Tallis ütles, et AfD-sse on sisse imbunud Venemaa ja Hiina mõjutused. "Ma jagan seda arvamust, et AfD ei ole demokraatlik partei. Ühtlasi on neisse kõvasti sisse imbunud Venemaa ja Hiina mõjutusi ja selles osas ei tohiks illusioone olla – tegemist on Trooja hobusega. Aga nad iseloomustavad ühtlasi kodust rahulolematust demokraatiaga Saksamaal ja see on seotud valitsuse kompetentsusega, valitsus ei toimi praegu hästi," rääkis Tallis.

Euroopa välissuhete nõukogu Berliini büroo analüütik Rafael Loss ütles, et AfD-d ei toetata ainult protestist.

"Neid ei toetata mitte protestist, õigemini mõned inimesed kindlasti teevad seda, aga on olemas AfD tuumikvalija, kes toetab AfD Vene-meelseid, migratsioonivastaseid ja kliimamuutusi eitavaid sõnumeid. Nad hääletavad selle partei poolt vaatamata sellele, kas nende tipp-poliitikutel on mingeid skandaale," sõnas Loss.