USA tehnoloogiatööstus ahnitseb tehisintellekti jaoks tuumaenergiat

Ligikaudu kolmandik USA tuumaelektrijaamade omanikest peavad läbirääkimisi tehnoloogiaettevõtetega, et pakkuda elektrit uutele andmekeskustele, mis on vajalikud tehisintellekti buumi nõudluse rahuldamiseks.

Amazon Web Services on asjaga kursis olevate allikate sõnul lähedal kokkuleppele, et osta elektrit otse idarannikul asuvast tuumaelektrijaamast, mis kuulub Constellation Energyle – USA suurim tuumaelektrijaamade omanik. Eraldi tehinguga ostis Amazon.com tütarettevõte märtsis tuumajõul töötava andmekeskuse Pennsylvanias 650 miljoni dollari eest.

Suured tehnoloogiaettevõtted võivad oma nõudlusega aga häirida elektrivõrgu stabiilsust, samal ajal kui võrgu usaldusväärsuse probleemid on USA-s suurenenud ja uued elektritarbijad, sealhulgas tehisintellekt, tootmine ja transport suurendavad märkimisväärselt elektrinõudlust teatud piirkondades.

Selle asemel, et lisada uut rohelist energiat oma kasvavate energiavajaduste rahuldamiseks, suunaksid tehnoloogiaettevõtted olemasolevaid elektriressursse ümber. See võib tõsta hindu teistele klientidele ja pidurdada emissioonide vähendamise eesmärke.

Isegi kui tehnoloogiaettevõtted kompenseeriksid tuumaenergia tehinguid, rahastades taastuvenergia lisamist, ütlevad eksperdid, et tõenäoline tulemus on suurem sõltuvus maagaasist, et asendada ümber suunatud tuumaenergia.

Maagaasijaamad toodavad süsinikdioksiidi, kuid erinevalt taastuvenergiast suudavad nad pakkuda ööpäevaringset energiat ja on odavamad ning praktilisemad kui uued tuumaelektrijaamad.

Tuumaenergeetika ja tehnoloogia ühendamine tekitab pingeid majandusarengu, võrgu usaldusväärsuse, kulude ja kliimaeesmärkide osas sellistes osariikides nagu Connecticut, Maryland, New Jersey ja Pennsylvania.

Pennsylvania tarbijakaitse ametnik Patrick Cicero sõnul lõi Amazoni tehing osariigis tema jaoks häirekella. "Ma olen mures kulude ja usaldusväärsuse pärast, kui suured energiatarbijad saavad esimesena võimaluse," märkis ta. "Pole selge, kas osariigil on praegu regulatiivne õigus sellistesse tehingutesse sekkuda."

"Kunagi varem ei saanud keegi öelda tuumaelektrijaamale, et me võtame kogu energia, mida saate pakkuda," lisas Cicero.

"Meie tuule- ja päikeseenergia projektide täiendamiseks, mis sõltuvad ilmastikuoludest, uurime ka uusi innovatsioone ja tehnoloogiaid ning investeerime teistesse puhta, süsinikuvaba energia allikatesse," ütles Amazoni pressiesindaja.

Amazoni ostetud andmekeskus Pennsylvanias võib saada kuni 960 megavatti elektrit, mis on piisav sadade tuhandete kodude varustamiseks. See ost kiirendas huvi niinimetatud võrguühenduseta tehingute vastu, kus suurklient saab elektrit otse jaamast.

Need suhteliselt uued korraldused tähendavad, et andmekeskusi saab ehitada palju kiiremini, kuna uut võrgutaristut pole vaja. Andmekeskused võivad ka vältida ülekande- ja jaotamistasusid, mis moodustavad suure osa kommunaalmaksetest.

Uus huvi tuumaenergia vastu on aga taevamanna USA neile ettevõtetele, kes omavad tuumajaamu tiheda konkurentsiga piirkondades. See äri on virelenud aastakümneid pärast 1990 aastate turu üleküllastumist ning on toonud kaasa mitmete jaamade sulgemise.

Kuid tehnoloogiaettevõtted, kes on valmis maksma lisatasu peaaegu katkematu süsinikuvaba energia eest, võivad täita oma kliimamuutuse lubadusi, varustades samal ajal tehisintellekti energiaga.

USA suurima konkurentsivõimelise elektritootja Vistra aktsiad on sel aastal enam kui kahekordistunud. Ettevõte on pidanud läbirääkimisi võrguühenduseta tehingute üle nii tuuma- kui ka gaasijaamades.

"Antud juhul on kliendid tulnud meie juurde ja paljude tööstuse esindajate juurde ning öelnud, et mul on vaja nii palju energiat, kui suudate anda," ütles Vistra tegevjuht Jim Burke.

Constellation Energy, mis omab 14 USA tuumaelektrijaama ja toodab rohkem kui viiendiku riigi tuumaenergiast, aktsiad on tõusnud sel aastal rohkem kui 70 protsenti.

Constellationi president ja tegevjuht Joseph Dominguez ütles, et paljudes kohtades, sealhulgas Pennsylvaniast Illinoisi ulatuvas piirkonnas, on endiselt elektri ülejääk. See jätab tema sõnul ruumi andmekeskustele.

Andmekeskustega sõlmitud lepingud, mis on valmis maksma lisatasu, kataksid tegevusloa uuendamise kulud, pikendades jaamade tööiga veel 20 aasta võrra ja toetades investeeringuid, mis võivad suurendada tuumaenergia toodangut.

On liiga vara öelda, kui palju energiat andmekeskused vajavad. Elektrienergia Uurimisinstituudi hinnangul tarbiti andmekeskustes eelmisel aastal umbes 4 protsenti USA elektrist, mis võib 2030. aastaks ulatuda 4,6 protsendist 9 protsendini.

Connecticutis ei kujutanud osariigi senaator Norm Needleman ette, et andmekeskuste majandustegevuse stiimulite paari aasta tagune toetamine võib olemasolevas võrgus tuua kaasa energiakriisi. Siis tegi arendaja ettepaneku ühendada andmekeskus Millstone'i tuumaelektrijaamaga.

"Kui me kaotame süsinikuvaba ressursi, millega me selle asendame?" küsis Needleman, kelle ettepanek selliste projektide uurimise kohustuse kohta sel aastal läbi ei läinud.

Connecticuti majandusarengu osakonna volinik Daniel O'Keefe ütles, et ettepanek võib toimida, kui seda teha läbimõeldult. "Naaberosariigid lisavad andmekeskusi, vajalikke võrgu täiustusi jagavad kõik kliendid, seega peaks Connecticut saama ka majanduslikku kasu," ütles ta.

"Meie elanikud maksavad nende andmekeskuste eest, olenemata sellest, kas need asuvad Connecticutis või mitte," ütles O'Keefe.

Eelmisel nädalal taotlesid kommunaalettevõtted American Electric Power ja Exelon kuulamist Amazoni Pennsylvania tehingu kohta föderaalses energiakomisjonis, väites, et kuni 140 miljoni dollari suurused kulud võivad kanduda teistele klientidele ja et andmekeskus ei tohiks saada tasuta sõitu, saades kasu ülekandesüsteemist, mida teised rahastavad.

Talen Energy, mis ehitas andmekeskuse ja haldab tuumaelektrijaama, nimetas taotlust eksitavaks katseks seda innovatsiooni lämmatada.

On ebaselge, kas ja kui palju peavad tuumaelektrijaamades asuvad andmekeskused sõltuma võrguenergiast. Tuumaelektrijaamad on palju usaldusväärsemad kui muud tüüpi elektritootmine, kuid neil on ka katkestusi.

Enne Amazoni andmekeskuse ostmist Pennsylvanias oli Taleni tuumareaktoril eelmisel sügisel katkestus ja andmekeskus pidi saama elektrit võrgust, ütlesid juhtumiga kursis olevad inimesed. Vajalikkus võrguenergia järele oli ootamatu ja nüüdseks on paigaldatud lisakaitsesüsteemid, et vältida olukorra kordumist.