Euroopa Parlament hääletab von der Leyeni ametisse kinnitamist 18. juulil

Politico teatel sai neljapäeva hommikul kinnituse, et Ursula von der Leyeni teise ametiaja hääletus Euroopa Komisjoni juhi kohale toimub 18. juulil ja on toodud ühe tunni võrra varasemaks. Hääletus toimub Brüsseli aja järgi kell 13.

Euroopa Parlamendi esimene oluline hääletus toodi varasemaks, kuna kardeti, et hiljem võivad parlamendiliikmed kojulendudele kiirustada ja nii ei pruugi von der Leyen vajalikke hääli kokku saada, märkis väljaanne.

Pärast 30-minutilist paberhääletust loetakse hääled kokku ja tulemused kuulutatakse välja umbes kell 14.45.

Selle asemel, et osaleda NATO tippkohtumisel Washingtonis, jätkas von der Leyen kolmapäeval parlamendis häälte otsimist, pidades 20-minutilisi kohtumisi vanemate parlamendiliikmetega.

Räägitakse, et von der Leyen vajab veel kolm ametiaega Komisjoni presidendina, et täita kõik lubadused, mida ta on häälte nimel teinud, märkis Politico irooniliselt.