Euroopa Parlament valis Roberta Metsola uuesti oma juhiks

Metsola tagasi valimist toetas 720-liikmelises parlamendis hääletamisel osalenud 623 saadikust 562 parlamendiliiget. Valimissedeli võttis välja 699 saadikut, aga tühje või rikutud hääletussedeleid oli 76. Metsola vastu kandideerinud Hispaaniast valitud parlamendi Vasakliidu saadikurühma liige Irene Montero sai 61 häält.

Metsolast sai esimene naine, kes Euroopa Parlamendi juhiks tagasi valiti. Esimene teiseks ametiajaks tagasi valitud parlamendi president alates sellest, kui 1979. aastal muutus europarlament otsevalitavaks institutsiooniks, oli sakslane Martin Schulz (2012-2017).

Metsola on olnud Euroopa Parlamendi liige alates 2013. aastast. 2020. aasta novembris valiti ta esimeseks asepresidendiks. Pärast president tollase parlamendi presidendi David Sassoli surma 11. jaanuaril 2022 oli ta lühikest aega parlamendi presidendi kohusetäitja. 18. jaanuaril 2022 valiti Metsola Euroopa Parlamendi presidendiks. Metsola on Simone Veili (1979–1982) ja Nicole Fontaine'i (1999–2002) järel kolmas Euroopa Parlamendi naispresident.

Suures osas tseremoniaalses rollis Metsola juhitav institutsioon on kaasotsustusõigusega EL-i seadusandlike ettepanekute vastuvõtmisel ning kinnitab ka EL-i eelarve.

"See peab olema koda, mis ei karda juhtida ega muutuda. Oleme alustanud, aga pole veel lõpetanud," ütles Metsola pärast valimistulemuste selgumist. Ta rõhutas, et parlament peaks jätkuvalt olema Ukraina ja õigusriigi põhimõtete tugev toetaja ning taotlema endale õigust Euroopa Liidus seadusandlikke algatusi esitada. Praegu saab uusi EL-i õigusaktide eelnõusid esitada ainult Euroopa Komisjon.

Metsola pälvis oma esimesel ametiajal seadusandjate kiidusõnu parlamendi tuntuse tõstmise ja Ukrainale vankumatu toetuse avaldamise eest.

Ta oli esimene EL-i institutsiooni juht, kes külastas Kiievit pärast Venemaa 2022. aasta veebruari sissetungi ning on järjekindlalt toetanud Ukraina püüdlust EL-iga ühineda.

Mõned EL-i ametnikud ütlesid Reutersile, et hindavad Metsola võimet ühendada tsentristlikud parteid europarlamendis pärast seda, kui paremäärmuslased saavutasid eelmisel kuul toimunud Euroopa Parlamendi valimistel suurt edu.

Samuti on ta püüdnud parandada parlamendi mainet pärast parlamendiliikmetele altkäemaksu võtmise paljastanud niinimetatud Qatargate'i skandaali, pakkudes välja rangemad reeglid seadusandjate finantsdeklaratsioonide ja lobistidega suhtlemise kohta, kuigi väidetavalt pole neid reforme täielikult veel jõustatud.

EL-i väikseimast riigist pärit Metsola sai EL-i seadusandjaks 2013. aastal, enne kui tõusis institutsiooni läbi aegade noorimaks presidendiks.

Esialgsete valimiste eel kritiseeriti teda oma seisukoha pärast abordi suhtes. Euroopa Liidu seadusandjana Maltalt, kus abort on suures osas ebaseaduslik, oli Metsola vastu resolutsioonidele, mis nõuavad naistele juurdepääsu ohututele abortidele. Ent europarlamendi presidendiks saades kohustus ta esindama EL-i assamblee seisukohta seksuaal- ja reproduktiivõiguste, sealhulgas naiste õiguste kohta ohutute abortide osas.

Metsola (neiupõlvenimega Tedesco Triccas) on sündinud 18. jaanuaril 1979, ta on abielus soomlase Ukko Metsolaga ja neil on neli poega.

Euroopa Liidu lepingu artikli 14 kohaselt valib parlament presidendi oma liikmete hulgast. Alates esimestest Euroopa Parlamendi otsevalimistest 1979. aastal on presidendi ametiaeg kaks ja pool aastat ning teda saab tagasi valida. See tähendab, et iga parlamendikoosseisu ametiajal võib parlamendil olla kaks presidenti. Alates parlamendi loomisest 1952. aastal on seda juhtinud 31 presidenti, neist 17 pärast 1979. aastat.