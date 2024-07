Tallinna linnaarhitektiks saab Andro Mänd

Juunis loodud linnaarhitekti ametikohale korraldatud avalikul konkursil kandideeris 26 inimest. Valikukomisjon otsustas kümnel kandidaadil osaleda kodutöövoorus, lõppvoorus toimusid vestlused kolme kandidaadiga.

Tallinna abilinnapea Madle Lippuse sõnul oli tugev konkurss linnaarhitekti ametikohale Tallinna jaoks oluline tunnustus. "Hea meel on näha, et tugevad tegijad soovivad meie juurde tööle asuda. Lõppvoorus valiku langetamisel Andro Männi kasuks olid olulisteks märksõnadeks kogemus tegevarhitektina kombineerituna edukusega ruumivaldkonna eestkõnelejana," tõdes Lippus.

Linnaarhitekti peamiseks ülesandeks on korraldada strateegilist ruumiloomet ja suure ruumilise väärtusega visioonide koostamist. Männi vastutusvaldkonda üldplaneeringute tempokas linna strateegilistest eesmärkidest lähtuv koostamine, samuti linnaruumiliselt kesksete kuid keerukamate alade ruumiline läbilahendamine, teatas linnavalitsus.

Lippuse sõnul on linnaarhitekti ülesanne koordineerida linna terviklikku arengut lähtuvalt ruumilisest vaatest.

"Linnaarhitekti tööle asumisega täidame veel ühe olulise tingimuse selleks, et Tallinnas tunneksid ennast hästi nii linna elanikud kui ka külastajad – et muuhulgas oleksid mugavalt kavandatud liikumisteed ning teenused kavandatud kodulähedasuse printsiipi silmas pidades," ütles Lippus.

Andro Mänd on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise teaduskonna (magistrikraad) ja omab volitatud arhitekti kvalifikatsiooni 7. taset. Ta on töötanud arhitektuuribüroodes Kavakava, Salto ja Hoov. 2018. aastast on Mänd olnud tegev Eesti Arhitektide Liidus, olles nii liidu asepresident kui ka president.

Valikukomisjoni kuulusid linnaplaneerimise ameti juhataja Martin Karro (komisjoni esimees), abilinnapea Madle Lippus, linna personalidirektor Vilve Raik ja välise eksperdina arhitekt Ülar Mark.