Reede on sajune ja tuul tugevneb

Lähipäevad on hoovihmadega ja reedel tugevneb tuul.

Reede öösel on taevas Eestis muutlik ning mitmel pool sajab hooti vihma. Puhub edelatuul 3 kuni 10, saartel ja Liivi lahe ääres iiliti kuni 14 meetrit sekundis. Hommikuks pöördub tuul looderannikul loodesse ja tugevneb. Sooja on 13 kuni 18 kraadi.

Hommikul on taevas laialdaselt pilves ning mitmel pool sajab hoovihma. Tuul puhub edelast ja läänest 4 kuni 10, läänerannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhusooja 17 kuni 19 kraadi.

Päev tuleb muutliku pilvisusega. Mandri-Eestis sajab mitmel pool hoovihma ning kohati võib ka äikest olla. Tuul pöördub kõikjal läände- ja loodesse, puhudes 4 kuni 9, iiliti 12, rannikul 7 kuni 12 ning põhjarannikul iiliti kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb päeval vahemikku 17 kuni 23 kraadi.

Ka õhtul on taevas muutlik ning paigutistest hoovihmadest pole pääsu. Puhub lääne- ja loodetuul 5 kuni 12, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on õhtul 17 kuni 20 kraadi.

Ka järgnevatel päevadel on pilvisus Eesti kohal vahelduv, pühapäev tuleb veidi pilvisemgi. Tuul on enamjaolt nõrk, kuid mitmel pool sajab hoovihma ning teisipäeval võib ka äikest tulla. Õhutemperatuur aga tõuseb juulikuule kohaselt valdavalt üle 20 kraadi – nii on nädalavahetusel sooja keskmiselt 22, esmaspäeval 23 ning teisipäeval 25 kraadi.