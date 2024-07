Perling: ettevõtete tulumaks on väga halb sõnum majandusele

Erakonna Parempoolsed juht Lavly Perling ütles, et on uue koalitsiooni võimuleppes edastatud sõnumite suhtes kriitiline ning et ettevõtetele kehtestatav tulumaks ei tee majandusele head.

"Parempoolsed kipuvad olema kriitilised selle suhtes, nii sisu kui nende sõnumite osas, mis kindlasti etteaimatavust majanduskeskkonnale ei paku," ütles Perling ERR-ile.

"See on ikkagi murranguline moment Eesti konkurentsivõime tingimustes, kus ettevõtetele pärast 20 aastat sisuliselt kehtestatakse jälle tulumaks. See on väga halb sõnum Eesti majandusele, mis on Euroopa kehvemas seisus, mis on üle kahe aasta olnud languses," kommenteeris Perling.

Perling rääkis, et Parempoolsed pakkusid välja kolm tingimust, mis oleks sisulised selles koalitsioonileppes. "Esiteks, teeks selle kulupõhise riigieelarve kohe nähtavaks, et oleks võimalik öelda, mis realt on võimalik kokku hoida, mis realt tuleb riigikaitse kuludesse juurde. Seda ei ole," sõnas ta.

Perlingu sõnul näitaks, et koalitsioon peab majandust prioriteediks, see kui koalitsioon kirjutaks alla tööandjate keskliidu majandusleppele, mis on suunatud majanduskasvule.

Samuti on Perling skeptiline selles osas, kui usutavaks saab Reformierakonna juttu pidada.

"Reformierakond on ka varem tõstnud tulu- ja käibemaksu "ajutiselt"," sõnas Perling.

Perling rääkis, et negatiivne riigieelarve peaks olema oluliselt jõulisem ja keegi ei tohiks praegu minna suvepuhkusele.

"See on endiselt ju Reformierakonna juhitav valitsus, järelikult täna peaks konkreetsuse aste olema see, et on selgelt laual valemid, kust tulevad kärped,

kus toimub lahti indekseerimine. Indekseerimisega kaasnevad kulud on sadades miljonites. Ja kolmandaks selged kokkulepped, et kulud tuleb külmutada," lausus Perling.

"Ja loomulikult, nagu Parempoolsed on korduvalt rääkinud, tuleb nüüd fookus ikkagi hoida kasvul. Tuleb kehtestada ettevõtlusrahu. Me lootsime, et on juba konkreetsete bürokraatlike normide loetelu, mis tühistatakse," lisas ta.

Perlingu sõnul tõstab tulumaksu tõus taas inflatsiooni. "Inimestele jääb veel vähem raha kätte ja inimeste elu läheb raskemaks," ütles Perling.

"Ettevõtete puhul on täpselt samamoodi. Kui kehtestatakse tulumaks, siis need tagajärjed on etteaimamatud. Kes kuidas optimeerib või kes sootuks otsustab suures osas oma ettevõtlusega jätkata kuskil mujal. Need on tõsised tagajärjed,

mis võivad olla," sõnas Perling.

Maksuküüru kaotamise edasilükkamise kiidab aga Perling heaks. "See põhimõtteliselt on väärt mõte. Me olemegi öelnud, et kogu see maksuküüru teema tuleks sinnani edasi lükata, kuni riigieelarve on tasakaalus," lausus Perling.

"Me peame ikkagi alustama kuludest, sest tänane Eesti häda on see, et meie võlg kasvab meeletu kiirusega, me ei suuda peatada oma püsikulusid. Me peame nende probleemidega tegelema. Ja loomulikult siis, et kuidas saada Eesti sellisele kasvule, mis oleks pikaajaline, püsiv ja naabritest kiirem," ütles Perling veel.