Ehitushindade tõus jätkus teises kvartalis

Statistikaameti juhtivanalüütik Ülo Paulus tõi välja, et teises kvartalis mõjutas ehitushinnaindeksit võrreldes mullu sama ajaga eelkõige ehitajate 7,2-protsendine palgatõus, mis mõjutas indeksi muutust rohkem kui poole võrra.

Paulus lisas, et selle aasta esimese kvartaliga võrreldes suurenesid kulutused tööjõule 1,3 protsenti, mehhanismidele 2,4 protsenti ja materjalid kallinesid 0,2 protsendi võrra. "Masinate hinnatõusu taga oli eelkõige väikemehhanismide rendikulude kasv ja materjalide hinnatõusu taga mõneti kerkinud puiduhinnad," selgitas Paulus.

Ehitushindade ja selle osade kvartaalsed muutused aastatel 2020-2024 Autor/allikas: Statistikaamet

Remondi- ja rekonstrueerimistööde hinnaindeks tõusis teises kvartalis võrreldes 2024. aasta esimese kvartaliga 0,6 protsenti ja võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga 0,8 protsenti.

Ehitushinnaindeks väljendab ehitustegevuse maksumuse muutust otsekulude tasemel ja see jaotatakse kolme põhigruppi: tööjõud, ehitusmasinad ja -materjal. Ehitushinnaindeksi arvutamisel võetakse arvesse eramud, korruselamud, tööstus- ja ametihooned. Remondi- ja rekonstrueerimistööde hinnaindeksi puhul on vaatluse all ametihooned.