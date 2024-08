Times: Iisrael tappis Ismail Haniyeh' drooni- või raketirünnakuga

Iraanis toimuvad neljapäeval Hamasi liidri Ismail Haniyeh' matused ning ajaleht The Times kirjutab, et tõenäoliselt langes terroriorganisatsiooni juht Iisraeli raketi- või droonirünnaku ohvriks.

Iisrael pole ametlikult kinnitanud, et tappis Hamasi juhi. Samas Iisraeli julgeolekujõud on tuntud selle poolest, et võtavad asja oma kätesse. Iisraeli luure- ja erioperatsioonide agentuur Mossad on juudiriigi vastaste likvideerimisel kasutanud lausa filmilikke lahendusi.

Salamõrvade kasutamisel on Mossadis pikk ajalugu, on kasutatud nii mürgitamist, kaugjuhitavaid pomme kui ka droonirünnakuid.

Polegi veel täiesti selge, kuidas Haniyeh Teheranis tapeti. Iraan teatas ainult, et tema elukohta tabas mürsk. Hamasi ametnik seletas, et see viis minema nii Haniyeh' toa akna kui ka seina, surma sai ka tema ihukaistja.

Ajaleht The Times kirjutab, et kui Hamasi ja Iraani jutt vähegi tõele vastab, siis Haniyeh' tappis hävitajalt välja tulistatud rakett või droonilöök.

Iisrael omab ka Jericho rakette, mis suudavad läbida pikki vahemaid. Suure tõenäosusega sellist relva siiski Haniyeh' tapmiseks ei kasutatud.

Samas õhulöök tekitab küsimusi, kuidas droon või hävitaja sai siseneda nii vabalt Teherani lähistele ning siis Iraani õhuruumis 100-protsendilise täpsusega tegutseda.

Iisraeli käsutuses on ka varghävitajad F-35, mis suudavad ilmselt tungida Iraani õhuruumi, kuna islamiriigi käsutuses on vanad Vene õhutõrjesüsteemid S-300. Iraani õhuruumi jõudmiseks peaksid aga sellised hävitajad lendama üle ka Süüria õhuruumist, samuti riikidest, kus paiknevad USA väed. Washington samas väidab, et neid rünnakust eelnevalt ei informeeritud.

Seega on võimalik, et Iisrael kasutas Haniyeh' tapmiseks droone. See võis olla kaugmaa droon, või see lasti välja hoopis Iraani territooriumilt.

Iisrael on varem Iraani tuumarajatiste ründamiseks kasutanud nii droone kui spioone. Meedia teatel on Mossad viimaste aastate jooksul Iraanis üles ehitanud ka ulatusliku luurevõrgustiku.

Näiteks 2020. aastal toimus Iraani tsentrifuugide keskuse (ICAC) Natanzi rajatises plahvatus. Tegemist on islamiriigi ühe turvalisema rajatisega. Iisraeli agendid imbusid rajatisse sisse juba aasta varem.

Samas on Iisrael sel aastal oma vaenlaste vastu korraldanud ka mitu õhurünnakut. Aprillis tappis Iisrael õhulöögiga mitu Iraani ohvitseri, kes tegutsesid Damaskuses asuvas Iraani saatkonna hoones.

Iraan ründas seejärel Iisrael droonide ja rakettidega. Iisrael suutis aga rünnaku tagasi lüüa ning tulistas 99 protsenti Iraani rakettidest ja droonidest alla. Pole veel teada, kuidas Iraan Haniyeh' tapmisele vastab.