Narva linnavalitsus otsib kohti, kust kulusid kärpida

Narva linnavalitsus mõtleb, kuidas kulusid koomale tõmmata. Raskemat aega oodatakse sügiseks, kui tulumaksu laekumine on eriti madal on. Häid lahendusi otsiti isegi ideekorje käigus. Opositsioon ootab linnavõimult suuremaid ja julgemaid kärpeid.

Linnavalitsuse hinnangul tuli Narva eelarve esimesel poolaastal ilusti ots otsaga kokku. Probleeme oodatakse suve lõpuks. Eelarve tulubaasi murendab tööealise elanikkonna vähenemine ning madal sündimus.

"Õpilaste arvu vähenemine, samas ka meie huvikoolides käimise vähenemine, sinna mitte maksmine. Laekumine on vähenenud, aga kulud on peal. Järelikult tuleb seal kokku hoida ka tööjõuga, et mitte minna suurde miinusesse aasta lõpus," ütles Narva linnapea Jaan Toots.

Kulude kärpimist alustatakse siiski linnavalitsusest. Ideekorje käigus ametnikelt laekunud ettepanekute seas on kõlavamateks lahendusteks kodukontoris töötamine ning lauatelefonidest ja pudeliveest loobumine. Kuid pakutud on ka tasulise parkimisala laiendamist ning kinnisvara hoogsamat müüki.

Linnapea sõnul pole ideekorje veel lõppenud, kuid kodukontorist võivad ametnikud suu puhtaks pühkida.

"Ametnikud võivad kõiki asju pakkuda. Võiks pakkuda ju, ma ei tea, et tööl mitte käia. Ma tegin nalja vastu, et kui kodukontoris, siis vähendame palka ka," ütles Toots.

Volikogu opositsiooni hinnangul võimenduvad Narva rahamured tuleval aastal ning pisikärbetest eelarve päästmiseks ei piisa.

"Ütleme ausalt, et ega kraanivesi-pudelivesi, tualettpaber kokkuhoidu ei too. Kinni panna üks kool, kus on umbes sadakond õpilast selleks sügiseks; muusikakool koondada lõpuks ühte hoonesse, mis on praegu kahes hoones; kahest spordikoolist teha lõpuks ometi üks. Ma võiks seda nimekirja veidi jätkata, aga miljon eurot kokku korjata on imelihtne ülesanne Narva puhul," lausus Narva linnavolikogu liige Katri Raik.

Narva linnapea kinnitas, et kulude kokkuhoid piirdub linnavalitsuse vastutusalaga ning suuremate kärbetega ta volikogu ette minna ei kavatse.