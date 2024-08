Hamasi teatel hukkus Iisraeli rünnakus koolimajale üle 100 inimese

Gazas võimul olev terrorirühmitus Hamas teatas, et Iisrael rünnakus koolimajale hukkus üle saja inimese ning kümned said haavata. Iisraeli teatel asus koolis Hamasi juhtimispunkt.

Rohkem kui 100 palestiinlast sai surma ja kümneid haavata rünnakus Gazas asuvale koolile, mis andis peavarju ümberasustatud inimestele, teatas Palestiina ametlik uudisteagentuur laupäeval.

Gaza võimude esindaja sõnul tabas hoonet kolm raketti.

Iisraeli kaitsejõud teatasid aga et andsid löögi terroristidele, kes tegutsesid kooli rajatud Hamasi juhtimiskeskuses.

Palestiina äärmusrühmituse Islamidžihaad sõnul tehti rünnak varahommikuse palvuse ajal.

Iisraeli sõnul kasutab Hamas süstemaatiliselt tsiviilelanikke inimkilbina.

Iisraeli sõjavägi teatas, et on astunud samme, et vähendada ohtu tsiviilelanikele. "Oleme rakendanud meetmeid vähendamaks ohtu tsiviilelanikele, kasutame täppislaskemoona, õhuseiret ja luureandmeid," teatasid Iisraelu relvajõud avalduses.