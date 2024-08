Turu-uuringud: Reformierakonna, EKRE ja Eesti 200 toetus on vähenenud

Augustikuise Turu-uuringute tehtud küsitluse järgi on kõrgeima toetusega erakond jätkuvalt Isamaa. Valitsuserakondadest on suurim toetus sotsiaaldemokraatidel, Eesti 200 toetus on aga langenud kolmele protsendile.

Augustikuise erakondade toetuse küsitluse andmetel on kõrgeima toetusega erakond jätkuvalt Isamaa, mida toetab 25 protsenti valimiseelistust omavatest täisealistest Eesti kodanikest, teatas Turu-uuringute AS. Juunis oli Isamaa toetus 23 protsenti.

Koalitsioonierakondadest on kõrgeima toetusega Sotsiaaldemokraatlik Erakond, mille toetus püsib samal tasemel mis juunis ehk 17 protsendil.

Reformierakonna toetus on võrreldes juuniga vähenenud 20 protsendilt 16 protsendile ning ka Eesti 200 toetus on jätkuvalt langustrendis: mais oli see kuus, juunis neli ja augustis kolm protsenti, mis on nende viimaste aastate madalaim tulemus.

Tuntud poliitikute väljaheitmiste ja lahkumiste järel on vähenenud ka EKRE toetus: juuni alguses oli see 15 protsenti ja augustis 11 protsenti. Uus konservatiivne erakond Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid (ERK) alustas kolmeprotsendise toetusega.

Keskerakonna toetus pole võrreldes juuniga muutunud (juunis 11 protsenti ja augustis 12 protsenti).

Parempoolsete toetus on alates kevadest olnud aeglases kasvutrendis, jõudes augustis kuue protsendini, mis on ühtlasi nende kõrgeim tulemus läbi aegade.

Eestimaa Rohelisi toetab kaks protsenti, erakonda KOOS kolm protsenti ning muid erakondi kokku üks protsent valimiseelistust omavatest Eesti kodanikest. Kaks protsenti valijatest annaks augusti seisuga hääle üksikkandidaadile.

Koalitsioonierakondade kogutoetus oli augustis 36 protsenti, juunis oli see 41 protsenti. Opositsioonierakondade toetus oli augustis 48 protsenti, mis on sama, mis juunis.

Augustikuine küsitlus toimus 1.–9. augustil. Üle-eestiliselt küsitleti 893 vähemalt 18-aastast Eesti kodanikku. Ankeetidest 50 protsenti koguti telefoni- ja 50 protsenti veebiküsitlusega. Erakondade toetusnäitajate arvutamisel on aluseks võetud valimiseelistust omavad vastajad.