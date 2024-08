Valitsus tahab erakondade rahastamise järelevalve komisjoni õigusi suurendada

Valitsus plaanib suurendada erakondade rahastamise järelevalve komisjonile õigusi. Justiitsministri sõnul aitab see vähendada Venemaa mõjutustegevust, kriitikute sõnul on eelnõu aga poolik.

Justiitsministeerium on muutmas erakonnaseadust, et parteide rahastamine oleks läbipaistvam. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta (Eesti 200) sõnul on eesmärk ka kontrollida, et vaenulikud riigid ei mõjutaks oma rahaga Eesti valijaid.

"See on lahendatav niimoodi, et erakondade rahastamise järelevalve komisjon saab õiguse vaadata rahastust ka mitteerakondlikel organisatsioonidel, kes samal ajal kutsuvad inimesi üles nii- või naapidi hääletama," ütles Pakosta.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni aseesimehe Kaarel Tarandi sõnul on seaduse muutmist oodatud aastaid. Tarand loodab, et ka nüüd ei jää eelnõu toppama ja jõuab riigikokku. Praegu on Tarandi sõnul komisjoni võimalused erakondade rahastamise osas piiratud.

"Seadus ei anna meile piisavalt selget normi või komisjonile õigust, et saaks oma menetlused lõpule viia," lausus ta.

Sihtasutuse Liberaalne Kodanik esindaja Tarmo Jüristo ütles, et seaduse muutmine on vajalik. Samas on riik tema hinnangul teinud pool rehkendusest, sest seadus puudutaks erakondadega otseselt seotud organisatsioone nagu erakondade noortekogud või muud liikmeühendused.

" Näiteks Salk, mida mina esindan, ei ole ühegi erakonna sidusorganisatsioon ja selliselt selle uue erakonnaseaduse alusel ei kuuluks meie selle järelevalve skoobi alla. Täpselt samamoodi, millest on palju juttu olnud, Ühiskonnauuringute instituut, kes toimetab poliitilise mõjutustegevuse vallas ja ka nemad ei ole ühegi erakonna sidusorganisatsioon ja see on üks hästi suur auk," sõnas Jüristo.