Üle 150 liikme esitas Kristina Kallase Eesti 200 juhi kandidaadiks

"Olen selle erakonnaga olnud seotud päevast, mil väiksemas seltskonnas esimesed ideed idanema pandi. Näinud selle kasvamist poliitilisest liikumisest valitsuserakonnaks. Selleks, et tõusta Eesti poliitmaastikul taas kaardile, peab Eesti 200 minema juurte juurde tagasi, leidma julguse, otsustuskindluse ja energia, mis oli meile omane siis, kui me seda teekonda alustasime," ütles Kallas.

"Erakonnakaaslaste tugev toetus innustab mind veelgi enam seda vastutust enda õlgadele võtma, aga tean ka seda, et juht on ainult nii tugev, kui tugev on tema meeskond. Usun, et üheskoos panustades suudame leida taas õige raja, sest mõistame kõik, et seda erakonda on Eestile vaja," lisas Kallas.

Kristina Kallase sõnul on Eesti 200 loodud selleks, et mõtestada lahti Eesti strateegilised probleemid ja pakkuda välja pikema vaatega lahendusi Eesti parema tuleviku nimel.

"Valitsuserakonnana oleme suutnud ellu viia oma programmilised eesmärgid, nagu abieluvõrdsuse kehtestamine, haridusreformide algatamine, eestikeelsele haridusele ülemineku, nulleelarve protsessi jne. Kindlasti peab Eesti 200 uues võimuliidus hoidma veelgi enam fookust Eesti majandusel, inimeste toimetulekul, haridusküsimustel ning julgeoleku kindlustamisel. Ainult nii saame targema, tervema, puhtama ja õnnelikuma tuleviku Eesti," ütles Kallas.

Kristina Kallast toetavad juhikandidaadina ministrid Margus Tsahkna ja Liisa Pakosta ning riigikogu Eesti 200 fraktsiooni liikmed Lauri Hussar, Toomas Uibo, Kadri Tali, Kalev Stoicescu, Igor Taro, Tarmo Tamm, Ando Kiviberg, Peeter Tali ning erakonda mitte kuuluv Tanel Tein.

Kristina Kallas on Eesti 200 üks asutajaid ja oli aastatel 2018–2022 selle esimees.

Eesti 200 erakorraline üldkogu toimub 31. augustil Tallinnas, Proto avastustehases. Valitakse erakonna esimees, erakonna juhatuse liikmed, revisjonikomisjoni liikmed ning aukohtu esimees.