Eesti 200 esimeheks otsustas kandideerida ka Hendrik Terras

"Ma võtsin selle aja, et arutada läbi enda meeskonnaga, enda erakonnakaaslastega, enda perekonnaga ja otsustasin, et ma kandideerin Eesti 200 esimeheks," ütles Terras ERR-ile.

"Ma enda meeskonnaga leidsin, et erakonnale on vaja anda kindel suund, uus hingamine ja värske nägu, sest see, mis on meid toonud siia, ei vii meid juba mõnda aega enam edasi. Me peame asju tegema struktureeritumalt, me peame rohkem vaeva nägema ja õppima sellest, kuidas töötada koos. Ja meile on oluline ka kohalike valimiste eel ehitada üles enda organisatsioon väljaspool Tallinnat ja Tartut. Meil on vaja keskenduda kõikidele piirkondadele, et seal oleks esinduslik nimekiri ja et oleks kaasatud erakonna tegemistesse kõik meie osakonnad," rääkis Terras.

Eesti 200 reiting on suve jooksul kukkunud kuue protsendi pealt kolme protsendi peale. Terrase sõnul põhjustas reitingu langust ka see, et erakond ei valinud uut juhti juba juunikuus, nagu ta välja pakkus.

"Selle kahe kuuga oleme kaotanud aega. Reiting on järjepidevalt kukkunud. Oluline ongi see, et tuleb teha koostööd, meeskond kokku panna ja hakata tööd tegema," ütles Terras.

Terras rõhutas, et tema juhtimisel jätkuks Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Eesti 200 vahel sõlmitud koalitsioonilepingu ellu viimine.

Terras ütles, et tunneb end Kristina Kallase vastu kandideerides hästi. "Tugev konkurents on elujõulise erakonna üks alustala ja Kristina kindlasti on tugev konkurent. Võidab lõpuks see, kelle programm on parem," kommenteeris Terras.

ERR küsis veel, kas Terras teeks Eesti 200 esimehena muudatusi valitsusdelegatsioonis. "Minu hinnangul on valitsusdelegatsioon väga hästi hakkama saanud, nüüd on lisandunud sinna ka Liisa Pakosta, kes on väga võimekas poliitik. Ja praegusel hetkel ma ei näe, et seal peaks kiiresti ja kriitiliselt muudatusi tegema," ütles Terras.

Terras ei pea tähtsaks, et ta erakonnajuhina ilmtingimata ka minister peaks olema.

"Praegusel hetkel peab vaatama otsa sellele, mis on erakonna jaoks vajalik. Ja mina leian, et erakonna jaoks on kõige tähtsam see, et meie organisatsioon kasvaks, tuleks juurde liikmeid, et me suudaks ennast üles ehitada üle Eesti ja minu prioriteet esimehena oleks keskenduda sellele, et erakond kanda kinnitaks Eesti poliitikas," lausus Terras.

Eesti 200 erakorraline üldkogu toimub 31. augustil Tallinnas, Proto avastustehases. Valitakse erakonna esimees, erakonna juhatuse liikmed, revisjonikomisjoni liikmed ning aukohtu esimees.