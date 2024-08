Sõja 911. päev: Ukraina uputas Krasnodari krai sadamas Vene raudteepraami

Oluline neljapäeval, 22. augustil kell 20.46:

- Ukraina ründebrigaad teatas vasturünnakust Harkivi oblastis;

- Ukraina väed uputasid Krasnodari krai sadamas Venemaa raudteepraami;

- Ukraina piloodid hävitasid Kurski piirkonnas sildu;

- Ukraina andis järjekordse löögi Vene sõjalennuväljale;

- Zelenski sõnul keskendutakse Pokrovski suunale;

- Venemaa jätkab Hersoni ründamist.

Ukraina ründebrigaad teatas vasturünnakust Harkivi oblastis

Ukraina 3. eraldiseisev ründebrigaad alustas vasturünnakut Harkivi oblastis ja hõivas peaaegu 2 ruutkilomeetri suuruse ala rindejoone piirkonnas, teatas brigaad 22. augustil, vahendas The Kyiv Independent.

"Operatsiooni peamine eesmärk oli vähendada Vene Föderatsiooni 20. armee ründepotentsiaali. Praeguseks on see ülesanne täidetud," ütles brigaadikindral Andrii Biletski.

Millal rünnak algas, selle ulatus ega rünnaku täpne piirkond pole selge. Brigaadi sõnul kaotas Venemaa nelja päeva jooksul umbes 300 sõdurit ning märkimisväärne hulk varustust ja relvi sai hävitatud või kahjustada."

Ukraina sõdurid võtsid kontrolli alla ka Vene vägede pataljoni kaitseala ja mõned Vene tugipunktid, seisab avalduses.

Ukraina väed uputasid Krasnodari krai sadamas Venemaa raudteepraami

Venemaa Krasnodari krai Kavkazi sadamas uppus Ukraina õhurünnakus kütusetsisternidega raudteepraam, teatasid Vene ametnikud neljapäeval. Rünnakut kinnitas ka Ukraina relvajõudude peastaap.

"Koordineeritud tegevuste tulemusel kahjustasid kaitsejõududega koostööd teinud Ukraina relvajõudude mereväeüksused täna tõsiselt Kavkaze sadamas vaenlase parvlaeva Slavianin," teatas Ukraina relvajõudude peastaap Telegramis.

"Venelased kasutasid seda parvlaeva raudteevagunite, mootorsõidukite ja konteinerite sõjalistel eesmärkidel transportimiseks. Slavianin oli kolmas ja viimane raudteeparvlaev, mis Venemaa Föderatsioonil selles piirkonnas oli," seisis teates.

Sotsiaalmeedias on levimas pealtnägijate videod, milles on näha leekides alust, mille pardal oli rünnaku hetkel väidetavalt 30 kütusemahutit.

/5. Burning Russian train ferry loaded with fuel tanks in port Kavkaz from the close distance. Russians say 30 fuel tanks were onboard. pic.twitter.com/gDKkNpvf8O — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) August 22, 2024

At the time of the AFU attack, there were 30 tankers with fuel on the ferry in the port "Kavkaz", according to the head of the Temryuksky district of the Krasnodar region. pic.twitter.com/QsyO3sYYdb — NEXTA (@nexta_tv) August 22, 2024

"Kahju tagajärjel uppus laev Kavkazi sadama vetes," teatas Krasnodari krai operatiivstaap.

Staap teatas varem, et laeva tabas rünnak, mille tagajärjel puhkes tulekahju.

Ukraina piloodid hävitasid Kurski piirkonnas sildu

Ukraina õhujõudude komandör kindralleitnant Mõkola Oleštšuk jagas Telegramis videot sellest, kuidas Ukraina õhujõud hävitavad Kurski piirkonnas Venemaa logistilisi sihtmärke, teatas Ukrinform.

Oleštšuki sõnul on videos näha, kuidas Ukraina õhujõudude taktikalise lennunduse piloodid koostöös teiste kaitsevägede harude ja üksuste sõduritega tabavad edukalt logistilisi sihtmärke Kurski piirkonnas. "Video näitab taktikaliste lennukite juhitavate pommide kasutamise tulemust kahel sillal 2024. aasta augusti teises pooles," kirjutas komandör.

Vene väed avasid tsiviilisikuid transportinud päästetöötajate pihta tule

Kolmapäeval, 21. augustil, avasid venelased tule Phoenixi evakuatsioonigrupi pihta, kui päästjad evakueerisid tsiviilisikuid lahingutegevuse all kannatavast asulast Donetski piirkonnas.

Rünnaku ajal oli sõidukis kaks päästjat, politseinik ja kolm tsiviilisikut. Riiklik Päästeteenistus märkis, et evakuatsioonisõiduk sai rünnaku tagajärjel kahjustada. Ohvreid ei olnud.

Venelased on Ukrinformi teatel viimase kolme päeva jooksul pommitanud Donetski piirkonda üle 50 korra, tappes 11 tsiviilisikut.

Ukraina andis järjekordse löögi Vene sõjalennuväljale

Venemaal Volgogradi oblastis asuv lennuväli sattus Ukraina droonirünnaku alla ning seal toimus vähemalt 12 plahvatust.

Meedia teatel ründasid droonid Oktjabrski asula lähistel asuvat lennuvälja. Sündmuspaigal tehtud videotest on näha suurt põlengut, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukrainian attack drones mounted a large strike into Russia tonight, with multiple explosions, smoke and flames seen rising from Oktyabrskoye Airfield in Volgograd Oblast.



Local sources report at least 12 explosions near the Russian airbase. pic.twitter.com/f4WbHyZBb9 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 22, 2024

Meedia teatel sai löögi Marinovka sõjaväelennuväli, leeke on näha ka NASA vaatlussüsteemi vahendusel. Wikipedia kirjutab, et lennuväljal paiknevad Su-24 ründelennukid.

Marinovka sõjaväelennuväli asub Oktjabrski külas, umbes 20 km kaugusel Doni-äärsest Kalatšist. Ukraina teatel kasutab Venemaa seda lennuvälja Ukraina alade pommitamiseks.

Volgogradi oblast asub Venemaa edelaosas. Viimastel kuudel on Venemaa piirides asuvatele energiarajatistele ja lennuväljadele suunatud droonirünnakute sagedus sagenenud.

Reports of multiple major secondary explosions at Russia's Marinovka Air Base in Volgograd Oblast after a successful Ukrainian drone attack earlier tonight.



Seen here, a massive fireball rises over the Russian airbase. pic.twitter.com/NsnKxcWcAS — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 22, 2024

Zelenski sõnul keskendutakse Pokrovski suunale

President Volodõmõr Zelenski rääkis, et praegu keskendutakse Pokrovski suunale ja operatsioon Kurski oblastis jätkub.

"Ukraina relvajõudude ülemjuhatajalt Oleksandr Sõrskõilt on tulnud mitmeid teateid. Eesliini kuumad kohad on ennekõike Pokrovski suund ehk Donetski oblast. Me mõistame vaenlase käike ja kavatsusi ning tugevdame end. Oleme kontrollinud mürskude tarnimist. See on praegu väga oluline, et meie partnerid täidaksid oma kohustusi iga paketi ja kõigi meie lepingute osas," sõnas Zelenski.

Seoses operatsiooniga Kurski oblastis märkis president: "Meie lahingutegevus jätkub, astutakse edasisi samme. Me kontrollime teatud piirkondi."

Ukrinformile teadaolevalt toimus päeva algusest rindel 54 lahingut. Kaitsevägi tõrjus Pokrovski sektoris 11 rünnakut ja lahingutegevus jätkus neljas kohas.

Venemaa jätkab Hersoni ründamist

Hersoni linnas sai päeva jooksul Vene armee drooni- ja raketirünnakutes surma üks ja vigastada 11 inimest, teatas kohaliku sõjaväevalitsuse juht Roman Mrotško.

"Vene okupatsioonivägede rünnakutes sai 84-aastane naine plahvatuse tagajärjel raskelt vigastada ja suri hiljem. Haavatute hulgas on kaheksa meest, kellest kõige vanem on 74-aastane. Vigastatud kolmest naisest on vanim 72-aastane," täpsustati aruandes.

Mrotško sõnul rünnati kõige ägedamalt Dniprovski linnaosa.

Ukrinform teatas varem, et venelased ründasid varem päeval Hersoni oblastis droonilt tsiviilautot, kus said vigastada 57-aastane mees ja 54-aastane naine.

IAEA juht külastab järgmisel nädalal Kurski tuumaelektrijaama

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) peadirektor Rafael Grossi kavatseb külastada seoses Ukraina vägede pealtungiga Venemaa Kurski oblastis järgmisel nädalal Kurski tuumaelektrijaama, ütles ÜRO tuumaagentuuri pressiesindaja neljapäeval.

"Võime kinnitada, et see on (kavas) järgmisel nädalal," ütles pressiesindaja üksikasju avaldamata.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1130 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 604 140 (võrdlus eelmise päevaga +1130);

- tankid 8529 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 16 567 (+25);

- suurtükisüsteemid 17 162 (+46);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1166 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 931 (+3);

- lennukid 367 (+0);

- kopterid 328 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 13 998 (+96);

- tiibraketid 2443 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 23 280 (+59);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2904 (+17).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.