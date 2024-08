Liitlased ärgitasid Poolat õhuruumi kaitsmisel vaoshoitusele

Tusk tunnistas, et raske on teha kindlaks, kas sihtmärk on tsiviilobjekt või mitte. Samuti soovitasid liitlased vaoshoitust objektide alla tulistamisel, kui pole ohtu ega agressiooni, vahendas The Kyiv Independent.

Poola on olnud kõrgendatud valmisolekus tema õhuruumi sisenevate objektide suhtes pärast seda, kui Ukraina eksinud rakett tabas 2022. aastal Poola lõunaosas Przewodowi küla, põhjustades kahe inimese surma.

Poola otsib praegu ka arvatavat Vene drooni, mis esmaspäeval riigi õhuruumi sisenes ning siis radaritelt kadus.

Poola saadab oma õhuruumi turvama hävitajad, kui Venemaa alustab Ukraina vastu ulatuslikke õhurünnakuid. Neid hävitajaid pole kunagi kasutatud Vene rakettide või droonide hävitamiseks.

Tusk ütles, et rahuajal teeb õhuobjekti allatulistamise osas lõpliku otsuse sõjaväe operatsiooniülem Maciej Klisz. Tusk ütles, et on vajadusel valmis muutma seadust selle kohta, kes sellise otsuse teeb.