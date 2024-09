Esmaspäeva õhtul on elektrihind väga kõrge

Esmaspäeva õhtul tõuseb Eestis elektrihind üle 450 euro megavatt-tunnist. Päeva keskmine hind on samuti kõrge.

Kui pühapäeval oli keskmine elektrihind elektribörsi Nord Pool Eesti piirkonnas ligi 82 eurot megavatt-tunnist, siis esmaspäeval kerkib hind üle pea kaks korda –päeva keskmine hind esmaspäeval on 156 eurot megavatt-tunnist.

Esmaspäeval on elekter kõige kallim hommikul ja õhtul. Kõige kõrgem hind on õhtul kella kaheksa ja üheksa vahel, kui hinnaks on 458 eurot megavatt-tunnist.

Kui pühapäeva lõunal langes elektrihind 2,62 eurole, siis esmaspäeval ei lange hind kordagi alla 80 euro.

Lätis ja Leedus on esmaspäeval Eestiga sama keskmine elektrihind, Soomes aga tunduvalt odavam – ligi 24 eurot megavatt-tunnist.