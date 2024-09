Valimised USA-s: tehnoloogiagurud läksid omavahel riidu

USA-s on presidendivalimiste kampaania täies hoos ning see lõhestab juba ka Silicon Valley kogukonda. Varasemad liitlased pöördusid üksteise vastu ning tehnoloogiaärimeeste nääklus on jõudnud juba ka avalikkuse ette.

Tehnoloogiatitaanid pöörasid avalikult tülli ning Silicon Valleys käib nüüd sõnasõda. USA tehnoloogiasektori suurkujud pilluvad üksteise suunas solvanguid.

Donald Trumpi toetaja ja miljardär Elon Musk sõimas X-is (endine Twitter) tehnoloogiaärimeest ja demokraatide toetajat Vinod Khoslat. Kamala Harrise toetaja ja ärimees Aaron Levie pilkas omakorda miljardär David Sacksi (Trumpi toetaja).

Sellist riidu pole varem Silicon Valleys esinenud, sest tehnoloogiatööstus toetas varem demokraatide parteid. Mitmed suurärimehed on aga asunud nüüd Trumpi toetama, nende seas on ka Musk ning legendaarne investor Peter Thiel, vahendas The Wall Street Journal.

Trumpi ja Harrise heitlus kahjustab nüüd ärisuhteid, vanade äripartnerite sõprus pannakse proovile.

Juulis toimus konverents ning sellest võtsid osa ka Reid Hoffman ning Thiel. Endised sõbrad läksid siis poliitiliste vaadete üle vaidlema. Hoffman ja Thiel töötasid koos Muski ja Sacksiga PayPalis.

"Olukord on praegu väga pingeline, sest on kaks vastandlikku leeri, kes ajavad koos ka äri," ütles avalike suhete ekspert Sam Singer.

Demokraatlik partei on endiselt Silicon Valleys populaarne, Harris on ise pärit San Francisco linnastu piirkonnast. Hiljuti osales ta miljardär Hoffmani poolt korraldatud üritusel ning tema kampaania sai juurde ligi 13 miljonit dollarit.

Trumpi selja taha liikunud tehnoloogiaärimehed muretsevad aga, et Harris tõstab rikaste inimeste maksukoormust ning kehtestab regulatiivsed piirangud arenevatele tööstusharudele.

Mõned tehnoloogiaärimehed proovivad nüüd valimiskampaaniast aga täiesti eemale jääda ja ei toeta seekord kumbagi kandidaati.

"Usutakse, et meie pool on õiglane osapool ning mõistame hukka teise poole. Me kõik oleme liiga kaugele läinud," ütles videomängufirma Zynga kaasasutaja Mark Pincus.