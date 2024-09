Mootorikütuste hinnad on Eestis kahe aasta madalaimal tasemel

Bensiin 95 maksab tanklates alla 1,55, bensiin 98 alla 1,6 ja diislikütus alla 1,4 euro liitri eest. Nii odavaid hindu pole Alexela energiamüügi valdkonna juhi Tarmo Kärsna sõnul nähtud 2022. aastast saadik.

"Euroopas on praegu diisli ülepakkumine, sest majandus ei ole nii palju kasvama hakanud, kui loodeti, aga samas OPEC-i riikide puhul toimub jätkuvalt ületootmine. Ei peeta kinni kokkulepetest oma tootmist piirata. Väga suure mõjuga on praegu ka USA, kus tulevad presidendivalimised ja toimub suur kütusetootmine, et viia kohalikul turul kütuse hindu alla," lausus Kärsna.

Vähemalt lähiajal hind tõusma ei peaks.

"Hind lähinädalatel kindlasti jääb samale tasemele, aga maailm on täna suures muutuses, kunagi ei tea, mis toob tulevik," nentis Kärsna.

"Me näeme, et hind võiks sellisel tasemel mõnda aega püsida. Erinevad muutujad võivad hinnatõusu tekitada, aga praegu me ei näe eriti põhjust languseks ega tõusuks," ütles Olerexi ärioperatsioonide juht Mihkel Mark.

Kütuse hinna tanklates määrab eelkõige nafta hind maailmaturul ja sellele suurt tõusu ei ennustata.

"Peamine vaade turul on, et hind sinna 75 dollari juurde barrelist võiks jääda. See on OPEC-i eesmärk hinda seal hoida. Mis hinnalangusse panustas, oli see, et OPEC tahaks oma tootmisvõimsust tõsta. Aga kui hind alla 70 dollari kukkus, siis nad teadsid, et võivad ka vabalt tootmise tõstmist edasi lükata ja see on jälle hinda toetanud," lausus SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

Nestori sõnul mõjutab praegu turgu hinnasõda OPEC-i ja selle bloki väliste naftatootjate, eeskätt USA vahel.