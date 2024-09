Saaremaa vald loodab arengukava koostamisega sisserännet saarele suurendada

"Saaremaa elanikkonda saame eeskätt kasvatada sisserände tulemusel," sõnas Saaremaa valla abivallavanem Liis Lepik. "Arengukava raames oleme keskendunud valla põhitegevustele. Ja ma usun seda, et kui me oma põhitegevused katame ära võimalikult hästi ja osutame võimalikult head teenust nii lastehoius, haridusvaldkonnas, sotsiaalvaldkonnas kui ka taristute osas ehk et meil oleks head teed ja korras majad, siis need inimesed Saaremaa ka oma elupaigaks valivad."

Saarlased võtavad arengukava koostamisel arvesse naabersaarte Gotlandi ja Bornholmi kogemust.

"Kiire andmeside tõi muudatuse," rääkis OÜ Digisaar juht Villu Vatsfeld. "Peale koroonakriisi, alates 2022. aastast on Gotlandi elanike arv kasvanud viis protsenti. Tagasi on kolinud suurusjärgus 3000 inimest. Ja uskuge või mitte, nende keskmine vanus on 19–24 eluaastat. Koos sellise vanusegrupiga ka sündivus on tõusuteel sellel saarel. Ja mis on seos siis kiire internetiga – nad tulid puhtalt kaugtööd võimaldavatele töökohtadele!"

Ka saarlastel on selles vallas eeltöö tehtud ja esmane pilt ees, palju analoogne projekt Saaremaal maksma võiks minna.

"Kogu maksumus sellel projektil Muhul ja Saaremaal tuli 59 miljonit eurot. Veelkord toonitan, et see on kõige kallim hinnang, see on siis kui igasse majapidamisse läheb see kaabel maa sees," sõnas Vatsfeld.

Bornholmi kogemuse põhjal aga võetakse Saaremaa valda veel sellel aastal tööle kaks spetsialisti, kes hakkavad arendama "Meile elama" projekti ja valda spetsialiste n-ö meelitama ja kolimist nõustama.

"Eesmärk on siis siia tuua sisse inimesi, kes täna on juba huvitatud Saaremaale elama asumisest, aga ei ole leidnud kas sobivat töökohta või elukohta. Ehk me tekitame siis sellise andmebaasi inimestest kes oleks huvitatud ja pakuksime siis välja neile sobivad personaalsed lahendused," rääkis abivallavanem Lepik.

Prognoos Saaremaa rahvastiku suhtes aastaks 2040 näitab rahavastiku kasvu ainult Sõrves.

"See on kindlasti mõjutatav. Kui midagi tehakse, siis see hakkab kohe ka avaldama mõju. Kui tuleb rohkem noori inimesi, siis tuleb rohkem ka lapsi ja elanikkond nooreneb," rääkis sotsiaalministeeriumi nõunik Alis Tammur.