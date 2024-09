Galerii: peaminister andis riigikogule üle riigieelarve eelnõu

Peaminister Kristen Michal nentis oma poliitilises avalduses parlamendi ees, et rasked otsused on parema tuleviku nimel ning et 2025. aasta riigieelarve loob kindlust kõigile Eesti inimestele.

Valitsus kinnitas kolmapäeval 2025. aasta riigieelarve, mille kulud ja investeeringud kasvavad aastavõrdluses 3,8 protsenti 19,1 miljardi euroni ja tulud 5,2 protsenti 17,7 miljardi euroni. Eelarve puudujäägiks arvutab rahandusministeerium kolm protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Riigi tegevuskulude ja toetuste pealt kavatseb valitsus kokku hoida 132 miljonit eurot.

Opositsioonilise Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles neljapäevasel riigikogu istungil pärast Michali poliitilist avaldust, et riigi kulude kärped on mikroskoopilised, mistõttu kinkis Isamaa Michalile mikroskoobi.