Sotsid ja Eesti 200 ei saa aru kliimaministri tuuleenergia toetuste kavast

Kliimaministeerium on jäänud seisukohale toetada meretuuleparkide tootmist kahe teravattunnises mahus varem plaanitud nelja teravati asemel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Need analüüsid, mida kliimaministeerium on tellinud, tuginevad sellele, et Eestisse tekiks 2033. aasta lõpuks neli teravattundi aastas meretuult. Variandid on maksumaksjalt selleks kokku korjata 2,6 miljardit eurot või 5,2 miljardit eurot 20 aasta jooksul," ütles kliimaminister Yoko Alender.

Plaan näeb ette elektri tarbimismahu pea kahekordistumist aastaks 2035. Mahu oluline kasv on eelduseks, et ei peaks taastuvenergia tasu tõstma.

"Kui tänane tarbimine on meil aastas ca kaheksa teravattundi, siis aastal 2035 see meie analüüsides oleks 15,4. See on päris suur kasv," sõnas Alender.

"Kui seda kasvu ei tule, tähendab see riski sellele, et elektri hind tervikuna siis ei jää sellele madalale tasemele, mida meie analüüsides oleme aluseks võtnud," lisas ta.

Koalitsioonipartnerid ei mõista, millel need arvestused tuginevad.

"Meil on ebaselge praegu see, et millise tarbimismahu arvestusega on tehtud need arvutused, et meil on vaja kahte mitte nelja riigi poolt toetada. Kui täna me Eestis tarbime suurusjärgus kaheksa, siis prognoos on 15,4. See on meeletult suur tarbimise tõus aastaks 2035," ütles haridus- ja teadusminister ning Eesti 200 juht Kristina Kallas.

Millel tugineb usk tootmise ja tarbimise suurde kasvu, jääb arusaamatuks ka sotside juhile Lauri Läänemetsale.

"Me ei saa ju ehku peale Eesti energeetikat üles ehitada. Me saame selle teada aasta või kahe pärast. Võib-olla on mõistlik, et me täna küsime Euroopalt suuremad riigiabi mahud. Ja otsused, millised vähempakkumised me teeme, teeme me siis kui me oleme ise targemad," rääkis siseminister Läänemets.

Kristina Kallas lisas, et kuna nad neid arvutusi pole lõplikult selgeks saanud, siis ei ole ka täna võimalik seda otsust teha.